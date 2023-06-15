Rihanna'dan yeni girişim: Marka elçisi oldu

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, Fransız moda devi Louis Vuitton'un yüzü oldu. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı, markanın 2024 İlkbahar- Yaz kampanyasında yer aldı.
Tasarımcı Virgil Abloh'nun ölümünün ardından Louis Vuitton ailesine katılan şarkıcı Pharrell, erkek giyimin kreatif direktörü olmuştu.
Markanın yeni kreatif direktörü olan Pharrell, Paris'te Rihanna'nın olduğu bir reklam panosunun önünde poz vererek ilk kampanyasını görücüye çıkardı.
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