Rihanna'dan yeni girişim: Marka elçisi oldu

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, Fransız moda devi Louis Vuitton'un yüzü oldu. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı, markanın 2024 İlkbahar- Yaz kampanyasında yer aldı.



View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐀 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐀𝐎𝐇 (@pharrell) Tasarımcı Virgil Abloh'nun ölümünün ardından Louis Vuitton ailesine katılan şarkıcı Pharrell, erkek giyimin kreatif direktörü olmuştu. Markanın yeni kreatif direktörü olan Pharrell, Paris'te Rihanna'nın olduğu bir reklam panosunun önünde poz vererek ilk kampanyasını görücüye çıkardı.