Robot köpekler ve modeller Paris Moda Haftası'nda podyumu paylaştı

"KURT VE KUZU YERİNE, İNSANLAR VE ROBOTLAR"



Markanın tasarımlarının arkasında olan Sébastien Meyer ve Arnaud, 17. yüzyıl sanatçısı Jean de La Fontaine'in "Kurt ile Kuzu Masalı"ndan etkilendiklerini belirtirken "Farklı gruplar arasındaki güç dengesini anlatan harika bir hikaye sunmak istedik. Kurt ve kuzu yerine, insanlar ve robotları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Vogue (@voguemagazine)'in paylaştığı bir gönderi Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue, defile anından kısa bir video yayınladı. Görüntülerde Hollandalı model Rianne Van Rompaey'in üzerindeki kıyafeti alan robot köpek, daha sonrasında kıyafeti modele geri veriyor.

SPREYDEN ELBİSE



Geçtiğimiz yıl Paris Moda Haftası'na sahneye çıkan Hadid'in üzerine sprey ile elbise yapılması moda tarihine geçmişti. Hadid beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Elleriyle bedeninin üst kısmını kapatan Hadid'e dört sanatçı özel bir karışımı bir araya getirerek üzerine püskürtme yapmıştı.Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü. Bella Hadid’e spreyden elbise Haberi Görüntüle