Robot köpekler ve modeller Paris Moda Haftası'nda podyumu paylaştı

Paris Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen Coperni defilesi, unutulmaz anlara sahne oldu. 2023 Sonbahar- Kış koleksiyonunu sunan markanın defilesine, modellerin yanında yürüyen robot köpekler damga vurdu. Geçtiğimiz ekim ayında Coperni defilesine Bellla Hadid'i çıkaran ve üzerine sprey boyadan elbise yapan marka, Amerikan robot tasarım şirketi Boston Dynamics tasarımı olan "Spot" adındaki sarı robot köpekleri defileye çıkardı.
"KURT VE KUZU YERİNE, İNSANLAR VE ROBOTLAR"
Markanın tasarımlarının arkasında olan Sébastien Meyer ve Arnaud, 17. yüzyıl sanatçısı Jean de La Fontaine'in "Kurt ile Kuzu Masalı"ndan etkilendiklerini belirtirken "Farklı gruplar arasındaki güç dengesini anlatan harika bir hikaye sunmak istedik. Kurt ve kuzu yerine, insanlar ve robotları ele aldık" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue, defile anından kısa bir video yayınladı. Görüntülerde Hollandalı model Rianne Van Rompaey'in üzerindeki kıyafeti alan robot köpek, daha sonrasında kıyafeti modele geri veriyor.
SPREYDEN ELBİSE
Geçtiğimiz yıl Paris Moda Haftası'na sahneye çıkan Hadid'in üzerine sprey ile elbise yapılması moda tarihine geçmişti. Hadid beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Elleriyle bedeninin üst kısmını kapatan Hadid'e dört sanatçı özel bir karışımı bir araya getirerek üzerine püskürtme yapmıştı.Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü.