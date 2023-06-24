Seventeen’in üyelerinden Vernon marka elçisi oldu

Markanın kreatif direktörü Nigo ile yakın bir dostluk kuran 25 yaşındaki K-pop yıldızı Vernon, Kenzo'nun yeni marka elçisi oldu.

"GURURLU VE ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Nigo bu işbirliği hakkında “Vernon’u Kenzo ailesine katmaktan memnunum ve minnettarım” açıklamasını yaparken Vernon ise heyecanını “Kenzo’nun global elçisi olduğum için gururlu ve şanslı hissediyorum. Bu ortaklığın getireceği sinerjiyi keşfetmekten heyecan duyuyorum. Dünya çapındaki hayranlarıma farklı yönlerimi göstermeyi dört gözle bekliyorum” sözleriyle paylaştı.