Mini eteğin yaratıcısı Mary Quant yaşamını yitirdi

“Modanın tüm amacı, modaya uygun kıyafetleri herkesin kullanımına sunmaktır" cümlesiyle tanınan 'Dame' unvanlı İngiliz tasarımcı Mary Quant yaşamını yitirdi. Buckingham Sarayı’na mini eteği sunan ilk tasarımcı olan Quant 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Dans kıyafetlerinden ilham alan "Chelsea" tarzında tasarımlar sunan Quant, 1960'lı yılların modasına yön veren önemli isimlerden biriydi. Tasarımlarında genç, özgür ve toplumun dayattığı kurallara karşı duran bir kadını yansıtan Quant, renkli ve bol desenli tasarımlarıyla biliniyor.
Tasarımlarında askısız elbiselere, pötikare desene ve diz boyu çoraplara sık sık yer veren tasarımcı, moda dünyasına getirdiği yeniliklerle de biliniyor.
MİNİK ETEĞİN YARATICISI
Tasarımcı 1965 yılında etek boyunu 10-15 cm kadar kısaltarak bildiğimiz anlamdaki "mini eteği" moda dünyasına kazandırmıştı.