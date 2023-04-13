Mini eteğin yaratıcısı Mary Quant yaşamını yitirdi

“Modanın tüm amacı, modaya uygun kıyafetleri herkesin kullanımına sunmaktır" cümlesiyle tanınan 'Dame' unvanlı İngiliz tasarımcı Mary Quant yaşamını yitirdi. Buckingham Sarayı’na mini eteği sunan ilk tasarımcı olan Quant 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dans kıyafetlerinden ilham alan "Chelsea" tarzında tasarımlar sunan Quant, 1960'lı yılların modasına yön veren önemli isimlerden biriydi. Tasarımlarında genç, özgür ve toplumun dayattığı kurallara karşı duran bir kadını yansıtan Quant, renkli ve bol desenli tasarımlarıyla biliniyor.