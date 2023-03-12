Teletabiler lüks moda markası için kamera karşısına geçti

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ünlü çizgi filmdeki Teletabiler model oldu! İngiliz lüks moda markası için kamera karşısına geçen Teletabiler renkli görüntüler verdi.

Teletabiler lüks moda markası için kamera karşısına geçti

90'lı ve 2000'li yılların en fazla izlenen çizgi filmleri arasında yer alan Teletabiler'deki Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po adlı karakterler  dünyasına katıldı. İngiliz tasarımcı Christian Cowan, özellikle 90'lı yıllarda Teletabileri izleyerek büyüyenlere hitap eden bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyonun tanıtımda kampanyasında ise Teletabiler'e yer verdi.

Teletabiler lüks moda markası için kamera karşısına geçti - 1

Nostaljik tasarımları sergileyen modellere eşlik eden Teletabiler'in kampanya çekimi sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Teletabiler lüks moda markası için kamera karşısına geçti - 2

Tasarımlarının eğlenceli ve renkli olmasına dikkat ettiğini belirten Cowan, Teletabiler'in kampanya çekimi için mükemmel olduğunu dile getirdi.

MODA&GÜZELLİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...