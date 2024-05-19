Tenis şampiyonları Roger Federer ve Rafael Nadal moda kampanyasında buluştu

37 yaşındaki Nadal ile 42 yaşındaki Federer'in yer aldığı kampanya "Efsaneye dönüşen bazı yolculuklar vardır" ifadesiyle yayınlandı.



Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz'in çektiği kampanya hakkında Rafael Nadal "Bu kampanyalarda rol alan birçok önemli isim olduğunu biliyorum bu nedenle benim için, bunun bir parçası olmak, özellikle Roger ile, inanılmaz bir gurur. Roger hem benim en büyük rakibim oldu hem de bugün çok yakın bir arkadaşım" dedi.