Tenis şampiyonları Roger Federer ve Rafael Nadal moda kampanyasında buluştu

Tenisin efsane isimleri Roger Federer ile Rafael Nadal, Fransız moda devi için kamera karşısına geçti.

Tenis şampiyonları Roger Federer ve Rafael Nadal moda kampanyasında buluştu

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer ve İspanyol tenisçi Rafael Nadal bu sefer kortlarda değil, İtalya'nın Dolomit Dağları'nda buluştu. Grand Slam şampiyonları, Fransız lüks markası Louis Vuitton'un kampanyasında boy gösterdi.

Markanın "Core Values" adlı kampanyasında yer alan ikili, Alp Dağları'nda unutulmaz bir çekime imza attı.

Tenis şampiyonları Roger Federer ve Rafael Nadal moda kampanyasında buluştu - 1

37 yaşındaki Nadal ile 42 yaşındaki Federer'in yer aldığı kampanya "Efsaneye dönüşen bazı yolculuklar vardır" ifadesiyle yayınlandı.

Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz'in çektiği kampanya hakkında Rafael Nadal "Bu kampanyalarda rol alan birçok önemli isim olduğunu biliyorum bu nedenle benim için, bunun bir parçası olmak, özellikle Roger ile, inanılmaz bir gurur. Roger hem benim en büyük rakibim oldu hem de bugün çok yakın bir arkadaşım" dedi.

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