Tom Brady'den ayrılan Gisele Bünchen Fransız moda devi için poz verdi

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sona erdiren ünlü model Gisele Bünchen, Fransız lüks moda markası için kamera karşısına geçti.

Tom Brady'den ayrılan Gisele Bünchen Fransız moda devi için poz verdi

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13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte?

13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bünchen jiu jitsu hocasıyla mı birlikte?

Son dönemde Tom Brady ayrılığıyla gündeme gelen dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen, Fransız devi Louis Vuitton için poz verdi. Japon sanatçı Yayoi Kusama ile iş birliği yapan Louis Vuitton, markanın kapsül koleksiyon kampanyası için Bünchen ile anlaştı.

Tom Brady'den ayrılan Gisele Bünchen Fransız moda devi için poz verdi - 1

Bünchen, Tom Brady ayrılığı sonrası sessizliğini korumuştu. Bu kampanya, modelin ayrılık sonra ilk marka iş birliği olma özelliği taşıyor.

Tom Brady'den ayrılan Gisele Bünchen Fransız moda devi için poz verdi - 2

Kampanyda Bünchen'in yanı sıra Anok Yai ve Fei Fei Sun gibi modeller de yer aldı.

Tom Brady'den ayrılan Gisele Bünchen Fransız moda devi için poz verdi - 3

Yayoi Kusama ve Louis Vuitton'in ortak koleksiyonu gelecek ay görücüye çıkacak.

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