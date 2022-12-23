Tom Brady'den ayrılan Gisele Bünchen Fransız moda devi için poz verdi

Son dönemde Tom Brady ayrılığıyla gündeme gelen dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen, Fransız moda devi Louis Vuitton için poz verdi. Japon sanatçı Yayoi Kusama ile iş birliği yapan Louis Vuitton, markanın kapsül koleksiyon kampanyası için Bünchen ile anlaştı.

Bünchen, Tom Brady ayrılığı sonrası sessizliğini korumuştu. Bu kampanya, modelin ayrılık sonra ilk marka iş birliği olma özelliği taşıyor.

Kampanyda Bünchen'in yanı sıra Anok Yai ve Fei Fei Sun gibi modeller de yer aldı.

Yayoi Kusama ve Louis Vuitton'in ortak koleksiyonu gelecek ay görücüye çıkacak.