Trend alarmı: Mikro mini etek

Bu yaz etek boyları kısalıyor. Bu da demek oluyor ki, pantolonları bir süreliğine gardıroplara gönderiyoruz! İlkbahar-yaz sezonunda ‘mikro mini etek’ modası geliyor.



Gerek minimalist desenli, gerek rengarenk; ama bu trendin en büyük özelliği eteklerin minik ve şirin olması.



Mikro minik etek trendi, Y2K modasından ilhamla oluştu. Bu moda akımı, 90’ların sonu 2000’lerin başında, teknolojik gelişmelerin yeni yeni hayatlarımıza dahil olmaya çalıştığı zamanlarda, bilgisayar sistemlerinde meydana gelen ve Millennium Bug olarak da bilinen hatadan alıyor adını. Gereğinden fazla büyük kemerlerin düşük bel jean’lere eşlik ettiği, baskılı ve renkli kısa üstlerin hemen hemen her genç kadının stilini tamamladığı, çıtçıtlı tokaların, el işi küpe ve kolyelerin görünür olduğu bir akımdı Y2K.

