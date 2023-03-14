Ünlü stilist Law Roach emekli olduğunu açıkladı

Zendaya, Kerry Washington, Megan Thee Stallion, Priyanka Chopra, Bebe Rexha, Hunter Schafer, Keke Palmer, Anya Taylor-Joy, Emma Watson, Jennifer Hudson, Bella Hadid gibi isimlerin stilisti Law Roach, emekliye ayrıldı.
Cesur seçimleriyle tanınan Roach, emeklilik haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"SİZ KAZANDINIZ, BEN YOKUM"
Law Roach, paylaşımında "Bardağım boş. Yıllardır beni ve kariyerimi destekleyen herkese teşekkür ederim. İmajında bana güvenen herkes, hepinize minnettarım. Bu iş sadece kıyafetle ilgili olsaydı hayatımın geri kalanında yapardım ama maalesef öyle değil! Politika, yalan ve yanlış anlatılar sonunda beni yakaladı! Siz kazandınız... Ben yokum" ifadelerini kullandı.