Ünlü stilist Law Roach emekli olduğunu açıkladı

Başta Zendaya olmak üzere birçok ünlü ismin stilistliğini yapan Law Roach, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla emekli olduğunu duyurdu.

Ünlü stilist Law Roach emekli olduğunu açıkladı

, Kerry Washington, Megan Thee Stallion, Priyanka Chopra, Bebe Rexha, Hunter Schafer, Keke Palmer, Anya Taylor-Joy, Emma Watson, Jennifer Hudson, Bella Hadid gibi isimlerin stilisti Law Roach, emekliye ayrıldı.

Cesur seçimleriyle tanınan Roach, emeklilik haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü stilist Law Roach emekli olduğunu açıkladı - 1

"SİZ KAZANDINIZ, BEN YOKUM"

Law Roach, paylaşımında "Bardağım boş. Yıllardır beni ve kariyerimi destekleyen herkese teşekkür ederim. İmajında bana güvenen herkes, hepinize minnettarım. Bu iş sadece kıyafetle ilgili olsaydı hayatımın geri kalanında yapardım ama maalesef öyle değil! Politika, yalan ve yanlış anlatılar sonunda beni yakaladı! Siz kazandınız... Ben yokum" ifadelerini kullandı.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında
Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında Haberi Görüntüle

Bunun resmi bir emeklilik duyurusu olup olmadığı belli olmasa da ünlü stiliste destek yağdı.

Ünlü stilist Law Roach emekli olduğunu açıkladı - 2

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MODA&GÜZELLİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...