Ünlü stilist Law Roach emekli olduğunu açıkladı

"SİZ KAZANDINIZ, BEN YOKUM"

Law Roach, paylaşımında "Bardağım boş. Yıllardır beni ve kariyerimi destekleyen herkese teşekkür ederim. İmajında bana güvenen herkes, hepinize minnettarım. Bu iş sadece kıyafetle ilgili olsaydı hayatımın geri kalanında yapardım ama maalesef öyle değil! Politika, yalan ve yanlış anlatılar sonunda beni yakaladı! Siz kazandınız... Ben yokum" ifadelerini kullandı.

