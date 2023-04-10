Vanessa Kirby parfüm devinin marka yüzü oldu

Cartier'nin yeni çıkardığı saat, takı ve parfüm kampanyalarının elçisi olan Vanessa Kirby, ikonik parfüm La Panthere ile çıkışını yaptı.



Ünlü yıldız, daha önce bir İtalyan moda devi Gucci'nin reklamında da yer almıştı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun