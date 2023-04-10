Vanessa Kirby parfüm devinin marka yüzü oldu

Ünlü oyuncu Vanessa Kirby, Cartier'nin yüzü olarak La Panthere parfümün yeni kampanyasında boy gösterdi.

Vanessa Kirby parfüm devinin marka yüzü oldu

Cartier, ünlü İngiliz oyuncu Vanessa Kirby'nin, markanın imzası niteliğindeki La Panthere parfümünün yüzü olduğunu duyurdu. Parfümün yeni kampanya tanıtımı için kamera karşısına geçen 34 yaşındaki oyuncu, tropik bir orman fonunda poz verdi.

The Crown dizisiyle çıkış yapan Kirby, parfümün akıllarda yer edinen şişe tasarımındaki ikonik panter yüzünü tamamlayan şeffaf kırmızı bir elbise ile kamera karşısındaydı. 

Vanessa Kirby parfüm devinin marka yüzü oldu - 1

Cartier'nin yeni çıkardığı saat, takı ve parfüm kampanyalarının elçisi olan Vanessa Kirby, ikonik parfüm La Panthere ile çıkışını yaptı. 

Vanessa Kirby parfüm devinin marka yüzü oldu - 2

Ünlü yıldız, daha önce bir İtalyan devi Gucci'nin reklamında da yer almıştı.

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