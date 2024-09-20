Victoria’s Secret Fashion Show'da sahne alacak isimler açıklandı

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor. Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve daha birçok "meleğin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlenecek.

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, "Victoria's Secret Fashion Show"da sahne alacak.

K-Pop grubu Blackpink üyesi Lisa'nın da merakla beklenen defilede sahne alacağı açıklandı. 27 yaşındaki yıldızın yanı sıra "Water" şarkısıyla tanınan Tyla da sahnede olacak. Defile, 15 Ekim'de gerçekleşecek.

Tam adı Lalisa Manobal olan şarkıcı, 2021 yılında ilk solo albümü "Lalisa"yı yayınladı. The White Lotus dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan sanatçı, 2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nde "New Woman" ve "Rockstar" şarkılarını seslendirdi.

KİMLER PODYUMDA YÜRÜYECEK?



Brooklyn, New York'ta gerçekleşecek olan gösteride Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser gibi markanın bilinen isimleri podyumda olacak.

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor. İç çamaşırı markasının ikonik moda şovunun geçmişi, 1995’e dayanıyor. 2001’de televizyonda yıllarca CBS ve ABC’de yayınlandı. Şovun gücü giderek büyüdü. Televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyordu. Dünyaca ünlü şarkıcılar da şovda boy gösteriyordu.



2018'deki son gösteride Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes gibi müzisyen konuklar performans sergiledi.

Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi nedeniyle eleştirilince 2019'da gösteriyi iptal etmiş ve Victoria's Secret melekleri şova veda etmişti.

