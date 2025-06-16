Yaz aylarında cilt bakımı nasıl yapılmalı?
Cildinizin yazın nefes almasına izin vermek için daha hafif formülleri tercih etmeli ve güneş korumasını ihmal etmemelisiniz. İşte cilt bakımında dikkat etmeniz gerekenler...
Yaz aylarında cilt, sıcaklık, nem, terleme ve güneş ışınlarına daha fazla maruz kaldığı için cilt bakım rutininizi bu mevsime uygun şekilde yenilemek önemlidir. İşte yaz aylarında cilt bakımında dikkat etmeniz gerekenler...
İlk adım güneş koruması
Güneş kreminizi her 2-3 saatte bir, özellikle terledikten veya yüzdükten sonra yeniden uygulayın. Cildinize zarar verebilecek güneş ışınlarını azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü takmayı unutmayın.
Su bazlı nemlendiriciler
Yazın ağır kremler yerine jel veya su bazlı nemlendiriciler tercih edebilirsiniz. Hafif içerikteki kremler, cildin nefes almasına yardımcı olur, gözenekleri tıkamaz.
Makyajı hafifletin
Ağır fondöten yerine renkli nemlendirici veya BB krem kullanabilirsiniz. Bu sayede cildin hava almasını ve tıkanmamasını sağlayabilirsiniz.
Etkili ama nazik bir temizlik rutin
Ter, yağ ve güneş kremi birikmesini önlemek için cildi sabah ve akşam temizlemeye özen gösterin. Haftada 1 kez peeling ile ölü deriden arınabilirsiniz ancak aşındırıcı peelingler, güneşe maruz kalmış cildi tahriş edebilir.
Toniklerden yardım alın
Cilt tipinizi uygun bir tonik veya termal su spreyi ile cildi ferahlatın. Gözenek sıkılaştırıcı tonikler yazın oldukça faydalı olabilir.
Antioksidan bakımı
C vitamini serumları cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur ve aydınlatır. Sabah rutininizde güneş kreminden önce uygulayabilirsiniz. C vitamini serumları kullanıldıktan sonra direkt güneşe maruz kalmamaya özen gösterin.
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