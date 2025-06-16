Yaz aylarında cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Yaz aylarında cilt, sıcaklık, nem, terleme ve güneş ışınlarına daha fazla maruz kaldığı için cilt bakım rutininizi bu mevsime uygun şekilde yenilemek önemlidir. İşte yaz aylarında cilt bakımında dikkat etmeniz gerekenler...

İlk adım güneş koruması



Güneş kreminizi her 2-3 saatte bir, özellikle terledikten veya yüzdükten sonra yeniden uygulayın. Cildinize zarar verebilecek güneş ışınlarını azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü takmayı unutmayın.



Su bazlı nemlendiriciler



Yazın ağır kremler yerine jel veya su bazlı nemlendiriciler tercih edebilirsiniz. Hafif içerikteki kremler, cildin nefes almasına yardımcı olur, gözenekleri tıkamaz.

Makyajı hafifletin



Ağır fondöten yerine renkli nemlendirici veya BB krem kullanabilirsiniz. Bu sayede cildin hava almasını ve tıkanmamasını sağlayabilirsiniz.