Yılın modeli ödülünü ilk kez ''Büyük beden model'' Paloma Elsesser aldı

İngiltere'de düzenlenen "British Fashion Awards" gecesinde yılın modeli "Paloma Elsesser" seçildi. Model, büyük beden model kimliğiyle bu ödülü alan ilk kişi oldu.

Yılın modeli ödülünü ilk kez ''Büyük beden model'' Paloma Elsesser aldı

dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards bu sene de  ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Eğlence ve sanat dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi. Törende yılın enleri aldı.

İngilterenin başkenti Londra'da düzenlenen ödül töreninde ilk defa büyük beden model Paloma Elsesser Yılın Modeli ödülünü aldı. Modacılar ödülün ilk kez büyük beden bir modele gitmesi üzerine, moda endüstrisinde beden algısının değiştiği yönünde yorumlarda bulundu.

Elsesser, büyük beden model kimliğiyle öne çıkarak bu ödülü alan ilk kişi oldu.

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