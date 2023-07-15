Yüksek seviye bronzluk: Latte makyaj trendi

Güzellik trendlerinin doğmasında ve kitlelere yayılmasında büyük bir rol oynayan TikTok, yeni bir trend ile makyaj alışkanlıklarımızı değiştiriyor. İşte yeni güzellik trendi "latte makyaj"a dair merak edilenler...

Yüksek seviye bronzluk: Latte makyaj trendi

Şu sıralar sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan trendi "latte makeup" (latte makyaj) tam anlamıyla hayalinizdeki bronz görünümü size vadediyor. Siz de güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmadan parlak bronz bir tene sahip olmak istiyorsanız bu makyaj trendine mutlaka göz atın...

Yüksek seviye bronzluk: Latte makyaj trendi - 1

"LATTE MAKYAJ" NASIL YAPILIR?"

İlk adım nemlendirme. Cildinizi temizledikten sonra nemlendirici kreminizi ve serumunuzu uygulayın.

Bu makyajın anahtarı bronz bir ten. Likit veya stick bronzer ile kontür yaptıktan sonra toz bronzer ile üzerinden geçin. İnce yapılı fondöten veya BB'yi cilt tonunuzu eşitlemek için kullanabilirsiniz.

Göz makyajında karamel ve kahve tonları öne çıkıyor. Adı üstünde latte!

Yüksek seviye bronzluk: Latte makyaj trendi - 2

Dudaklarda ise kahverengi ve nude tonlara yöneliyoruz. Şu sıralar kahverengi kalemle dudağı çerçevelemek çok popüler. Dudak kalemi ve lipgloss bu makyaj için harika bir ikili olabilir.

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