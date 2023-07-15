Yüksek seviye bronzluk: Latte makyaj trendi

Şu sıralar sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan güzellik trendi "latte makeup" (latte makyaj) tam anlamıyla hayalinizdeki bronz görünümü size vadediyor. Siz de güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmadan parlak bronz bir tene sahip olmak istiyorsanız bu makyaj trendine mutlaka göz atın...
"LATTE MAKYAJ" NASIL YAPILIR?"
İlk adım nemlendirme. Cildinizi temizledikten sonra nemlendirici kreminizi ve serumunuzu uygulayın.
Bu makyajın anahtarı bronz bir ten. Likit veya stick bronzer ile kontür yaptıktan sonra toz bronzer ile üzerinden geçin. İnce yapılı fondöten veya BB'yi cilt tonunuzu eşitlemek için kullanabilirsiniz.
Göz makyajında karamel ve kahve tonları öne çıkıyor. Adı üstünde latte!
Dudaklarda ise kahverengi ve nude tonlara yöneliyoruz. Şu sıralar kahverengi kalemle dudağı çerçevelemek çok popüler. Dudak kalemi ve lipgloss bu makyaj için harika bir ikili olabilir.
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