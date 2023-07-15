Yüksek seviye bronzluk: Latte makyaj trendi

"LATTE MAKYAJ" NASIL YAPILIR?"



İlk adım nemlendirme. Cildinizi temizledikten sonra nemlendirici kreminizi ve serumunuzu uygulayın.

Bu makyajın anahtarı bronz bir ten. Likit veya stick bronzer ile kontür yaptıktan sonra toz bronzer ile üzerinden geçin. İnce yapılı fondöten veya BB'yi cilt tonunuzu eşitlemek için kullanabilirsiniz.



Göz makyajında karamel ve kahve tonları öne çıkıyor. Adı üstünde latte!