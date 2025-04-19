Zendaya, Fransız moda devi için kamera karşısında

Emmy ödüllü oyuncu Zendaya yalnızca yer aldığı projelerle değil, moda dünyasındaki adımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Zendaya, Fransız moda devi için kamera karşısında

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Odyssey'de rol almaya hazırlanan ünlü oyuncu , yüzü olduğu Fransız devinin yeni kampanyasında yer aldı.

28 yaşındaki oyuncu, Louis Vuitton markasının 2025 resort kampanyası için kamera karşısına geçti. Inez ve Vinoodh ikilisi tarafından çekilen fotoğraflar, İtalyan Rivierası'nda ilhamla yaratılan tasarımları gözler önüne serdi.

Zendaya, Fransız moda devi için kamera karşısında - 1

Dune Part Two, Rekabet ve Örümcek Adam gibi yapımlarda rol alan oyuncu, markanın ikonik çanta modeli Capucines ile poz verdi.

Zendaya, Fransız moda devi için kamera karşısında - 2

Euphoria dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan , Hollywood'un en çok talep gören oyuncuları arasında yer alıyor.

Hollywood'un yeni gözdesi Zendaya: Her filmde onu istiyorlar!

Hollywood'un yeni gözdesi Zendaya: Her filmde onu istiyorlar!

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...