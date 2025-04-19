Zendaya, Fransız moda devi için kamera karşısında
Emmy ödüllü oyuncu Zendaya yalnızca yer aldığı projelerle değil, moda dünyasındaki adımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Odyssey'de rol almaya hazırlanan ünlü oyuncu Zendaya, yüzü olduğu Fransız moda devinin yeni kampanyasında yer aldı.
28 yaşındaki oyuncu, Louis Vuitton markasının 2025 resort kampanyası için kamera karşısına geçti. Inez ve Vinoodh ikilisi tarafından çekilen fotoğraflar, İtalyan Rivierası'nda ilhamla yaratılan tasarımları gözler önüne serdi.
Dune Part Two, Rekabet ve Örümcek Adam gibi yapımlarda rol alan oyuncu, markanın ikonik çanta modeli Capucines ile poz verdi.
Euphoria dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan Zendaya, Hollywood'un en çok talep gören oyuncuları arasında yer alıyor.
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