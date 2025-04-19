Zendaya, Fransız moda devi için kamera karşısında

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Odyssey'de rol almaya hazırlanan ünlü oyuncu Zendaya, yüzü olduğu Fransız moda devinin yeni kampanyasında yer aldı.

28 yaşındaki oyuncu, Louis Vuitton markasının 2025 resort kampanyası için kamera karşısına geçti. Inez ve Vinoodh ikilisi tarafından çekilen fotoğraflar, İtalyan Rivierası'nda ilhamla yaratılan tasarımları gözler önüne serdi.