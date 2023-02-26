Muhlis Asan kimdir, kaç yaşındaydı?

Muhlis Asan, 1958 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başladı. Toprak, Halkın Gücü, Hamdi Ne Umdu Ne Buldu, Deprem ve Zulüm oyunlarında oynadı. 1982-1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda Alman Gelin ve Yıl 1921 oyunlarında rol aldı.



Zafer Diper'e ait Bizim Tiyatro'da Woyzeck Oyunu, Müjdat Gezen'le Gırgıriye Müzikali, Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, Ne Yazıkki Namuslu ve Sarı Çizmeli Oyunları'nda rol aldı.

16 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçiren Muhlis Asan 65 yaşında hayata veda etti.