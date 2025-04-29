Mükremin Gezgin kimdir? Fenomen Mükremin Gezgin'in hayatı
Mükremin Gezgin, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Paylaştığı TikTok videolarıyla ünlenen Mükremin Gezgin'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Mükremin Gezgin kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Mükremin Gezgin, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Paylaştığı videolarla tanınmış bir sosyal medya fenomenidir.
Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla ünlenmişti. Tiktok videolarında paylaştığı gebelik paylaşımları ile popülerliği artan Gezgin, Tiktok’ta 1 milyon 100 bin takipçi sayısına ulaşırken Instagram’da ise 112 bin takipçiye sahip.
Gezgin’in “gebelik” paylaşımları sonrasında bazı takipçileri tepki gösterirken bazı isimler de kendisine destek olmuştur.
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