Mükremin Gezgin kimdir? Fenomen Mükremin Gezgin'in hayatı

Mükremin Gezgin, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Paylaştığı videolarla tanınmış bir sosyal medya fenomenidir.



Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla ünlenmişti. Tiktok videolarında paylaştığı gebelik paylaşımları ile popülerliği artan Gezgin, Tiktok’ta 1 milyon 100 bin takipçi sayısına ulaşırken Instagram’da ise 112 bin takipçiye sahip.



Gezgin’in “gebelik” paylaşımları sonrasında bazı takipçileri tepki gösterirken bazı isimler de kendisine destek olmuştur.