Murat Yıldırım: İlk defa beni "Baba" diyerek öptü

Iman Elbani ile evlendikten sonra bir kız çocuğu sahibi olan Murat Yıldırım, baba olma sevincini anlatırken, "Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu. Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü. İnanılmaz bir duyguydu" ifadesini kullandı.

Murat Yıldırım: İlk defa beni "Baba" diyerek öptü

, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. 8 Ekim 2022'de kızı Miray'a kavuşan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Kızım için alışverişe geldik" dedi. 

8 Ekim 2022'de dünyaya gelen kızı Miray'la ilk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kızı Miray ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir anısını da basın mensuplarıyla paylaşan Murat Yıldırım, "Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü. İnanılmaz bir duyguydu" diye konuştu. 

Miray, Ay gibi ışık saçan anlamını taşıyor.

Murat Yıldırım: İlk defa beni "Baba" diyerek öptü - 1

Öte yandan pek çok meslektaşının aksine Iman Elbani ile kızı Miray'ın yüzünü göstermeyi henüz tercih etmeyen Murat Yıldırım, daha önce eşi ve bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğraflarını yayımlamıştı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "Yıldırım Ailesi..." notunu düşmüştü.

Murat Yıldırım: İlk defa beni "Baba" diyerek öptü - 2

Yıldırım'ın 2016 yılında evlendiği Iman Elbani, 2008'de Fas'ta güzellik yarışmasına katıldı ve güzellik kraliçesi seçildi. Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, eğitimini Londra’da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

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