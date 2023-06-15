Murat Yıldırım: İlk defa beni "Baba" diyerek öptü

Murat Yıldırım, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. 8 Ekim 2022'de kızı Miray'a kavuşan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Kızım için alışverişe geldik" dedi.

8 Ekim 2022'de dünyaya gelen kızı Miray'la ilk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu" ifadelerini kullandı.



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kızı Miray ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir anısını da basın mensuplarıyla paylaşan Murat Yıldırım, "Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü. İnanılmaz bir duyguydu" diye konuştu.



Miray, Ay gibi ışık saçan anlamını taşıyor.