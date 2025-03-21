Mustafa Üstündağ ikinci kez baba oldu

Oyuncu Mustafa Üstündağ ile eşi Tuba Kalçık'tan müjdeli haber geldi. 2022 yılında dünyaevine giren çift bebek sahibi oldu.



Müjdeli haberi, oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabında verdi. Oğuz, paylaşımında "İkinci kez baba olunca eşkal değişmiş. Allah, analı babalı büyütsün kardeşim. Darısı başıma" ifadelerini kullandı.

