Mustafa Üstündağ ikinci kez baba oldu
Merhamet, Zoraki Misafir, Emanet, Abimm ve Vay Arkadaş gibi yapımlarla tanınan oyuncu Mustafa Üstündağ baba oldu.
Oyuncu Mustafa Üstündağ ile eşi Tuba Kalçık'tan müjdeli haber geldi. 2022 yılında dünyaevine giren çift bebek sahibi oldu.
Müjdeli haberi, oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabında verdi. Oğuz, paylaşımında "İkinci kez baba olunca eşkal değişmiş. Allah, analı babalı büyütsün kardeşim. Darısı başıma" ifadelerini kullandı.
Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ve ismi henüz açıklanmadı.
Mustafa Üstündağ ile eşi Tuba Kalçık
48 yaşındaki Mustafa Üstündağ'ın Ecem Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan Üstündağ adında bir oğlu var.
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