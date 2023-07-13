Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi? Mutluluk Zamanı filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in, senaryosunu ise ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı Mutluluk Zamanı’nda mutluluğun kusursuz bir hayattan geçtiğine inanan Mert'i Barış Arduç, aşktan uzak durmayı seçen heykeltıraş Ada'yı Elçin Sangu canlandırıyor. İkiliye kadroda Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak ve Levent Öktem eşlik ediyor.
MUTLULUK ZAMANI NEREDE ÇEKİLDİ?
2017 yılında vizyona giren Mutluluk Zamanı'nın çekimleri İstanbul ve Heybeliada’da 7 haftada gerçekleştirilmişti. Heybeliada veya Halki, İstanbul'un güneyindeki Prens Adaları'nı kapsayan Adalar ilçesinin 5 mahallesinden biri ve ikinci en büyük adasıdır.
MUTLULUK ZAMANI KONUSU
Mutluluk Zamanı, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ile heykeltıraş Ada'nın sürpriz bir şekilde yollarının kesişmesini konu alıyor. Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.
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