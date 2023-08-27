Müzikte "Cover" furyası sürüyor

Suat Kavukluoğlu-NTV

"Cover yapmak" yani bir başka sanatçının popüler olmuş şarkısını yeni bir anlayışla yeniden yorumlamak, her dönem müzik sektörünün can kurtaranlarından oldu.



Yıllardır Kayahan'dan Yıldız Tilbe'ye usta sanatçılar için yapılan, hala devam eden saygı albümleri de birçok klasikleşmiş şarkının "cover" versiyonlarını müzikseverlerle buluşturdu.



Cover şarkılar ve saygı albümleri bu yaz da etkisini artarak sürdürüyor.



Bu yaz Selami Şahin, İbrahim Erkal, Azer Bülbül, Şehrazat ve Serdar Ortaç için hazırlanan saygı albümleri öne çıkıyor.



Selami Şahin için hazırlanan saygı albümünde Kenan Doğulu'dan Atiye'ye, Sıla'dan Teoman'a birçok isim yer alıyor.



İbrahim Erkal'a yapılan saygı albümünde Funda Arar, Hakan Altun gibi isimler yer alırken Azer Bülbül albümü genç rap müzisyenlerini bir araya getiriyor.



Şehrazat için hazırlanan saygı albümü ise geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Aşklayalım"la müjdelendi.



Serdar Ortaç için yapılan saygı albümünün 2.'si açılışını iki şarkıyla yaptı.



Edis ve Gülşen'i buluşturan "Sor" şarkısı çıkar çıkmaz dikkatleri üzerine çekti.



Bu yazın en sürpriz cover'larından birine "Yaz Yaz Yaz" ile Mor ve Ötesi grubuyla Aleyna Tilki imza attı.



Mabel Matiz'le "Antidepresan" düetiyle yıla damga vuran Mert Demir ise geçtiğimiz günlerde Alişan'la tanınan "İkimize Birden" şarkısını yorumladı.



Geçtiğimiz yıl Hürriyet Altın Kelebek'te "en iyi çıkış yapan grup" ödülünü kazanan Dedüblüman, Aysel Gürel ve Sezen Aksu'nun "Firuze"siyle öne çıktı.



Son yılların yükselen ismi Melike Şahin, Hey Douglas ile Ajda Pekkan klasiği "Sarıl Bana"ya farklı bir yorum getirdi.