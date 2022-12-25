300 yıllık yemek tarifleri defteri sandıktan çıktı

Bursa'da yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan kitapta, 300 yıl önceki Osmanlı dönemi yemek tariflerinin yazdığını öğrendi. Şimdi kitabı 2 bin liraya satışa çıkardı.

300 yıllık yemek tarifleri defteri sandıktan çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken Osmanlıca yazan bir kitap buldu. Bulduğu kitabı Osmanlıca bilen uzmana incelettiğinde 300 yıl önceki tariflerini anlatan yemek kitabı olduğunu öğrendi.

Kitabı ciltleten Bozkurt, meraklıları için satışa çıkarttı.Bozkurt, 2 bin lira verene kitabı satacak. Kitabın ailesinden kaldığını ifade eden Bozkurt, "Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bilene okuttum 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tarifleri olduğunu öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım" dedi.

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