4 metre 2 santim uzunluğundaki pide görenleri şaşırttı

Düzce'de 38 yıldır fırıncılık yapan İbrahim Korkmaz'ın işletmesinde Ramazan ayına özel 4 metre 2 santim uzunluğunda hazırlanan pide, vatandaşların da ilgisini çekti.

4 metre 2 santim uzunluğundaki pide görenleri şaşırttı

Düzce merkezde 1987 yılından bu yana üretimi yapan fırın, Ramazan ayında da iftar sofraları süsleyen pidenin en uzununu yapmaya karar verdi. En uzun pideyi yapmak için kollar sıvandı, hamurlar karıldı.

4 metre 2 santim uzunluğundaki pide görenleri şaşırttı - 1

Pişirilen ise dükkanda sergilendi. Uzunluğu ölçülen pidenin 4 metre 2 santim olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, "4 metre 2 santim uzunluğunda bir pide yaptık, fırınımızda sergiliyoruz" dedi. 

4 metre 2 santim uzunluğundaki pide görenleri şaşırttı - 2

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