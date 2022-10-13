5. İzmir GastroFest başlıyor

Gastronomi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren İzmir’in ilk gastronomi festivali İzmir GastroFest, beşinci yılında yurt içinden ve yurt dışından gastronomi kültürü ve su rezervlerinin kullanımı üzerine düşünen, üreten isimleri ağırlıyor.

Bu yıl ‘Geleceğe Miras II: H2O Tatlı ve Tuzlu Sular’ temasıyla düzenlenecek olan İzmir GastroFest, denizlerimize ve su kaynaklarına yönelik toplumsal hoyratlığa dikkat çekerek daha iyi bir gelecek ve daha yaşanılabilir bir dünya için neler yapılabilir ekseninde sektörün paydaşlarını bir araya getiriyor.



Festivale katılan tüm ziyaretçiler ünlü markaların şefleri ile bir araya gelerek özel olarak hazırladıkları lezzetleri deneyimleme fırsatı bulacaklar.



Tüm gün boyunca İstanbul ve İzmir’in ünlü restoranları ve üreticilerinin birbirinden lezzetli ürünlerini paylaşacağı ve sürpriz tadımlar ile renklenecek festival kapanış konseri ile noktalanacak.