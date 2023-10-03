7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali tanıtıldı

Çukurova'nın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Köşger, şöyle konuştu:

"Adana her alanda büyük potansiyel barındıran bir şehir. Tarımın, Çukurova'nın şehri... Tarıma dayalı olarak Türkiye'deki ilk sanayileşen şehir. Coğrafyası, kültürü, her şeyi tam ama turizmin de Adana'da önemli bir unsur olması lazım. Adana'nın turizminin dinamosu, lezzet sektörü, gastronomi, mutfağı olması lazım. Onu gerçekleştiriyoruz. Adana'yı 'Gastronomi Şehri' haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Adana'mızın gastronomi alanında Türkiye'deki markasını pekiştirecek ne faaliyetler gerekiyorsa yapacağız. Adana'nın resmi olarak 'Gastronomi Şehri' unvanını alması için ne gerekiyorsa yapacağız."