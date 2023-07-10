Al Beni Yukarı (Tiramisu) nasıl yapılır? Danilo Şef'in imza tabağı "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi

Dünyanın en popüler tatlılarından biri olan tiramisunun farklı bir şekilde yorumlandığı "Al Beni Yukarı", Türkiye'de İtalyan Şef Danilo Zanna ile tanındı.
“Tiramisu, al beni yukarı demek. Tam italyanca tercümesi budur.” diyerek çok fazla aşamalı bir tatlı olmadığını belirten Danilo Şef, Tiramisu yapımında tatlının öncelikle "Sabayon" yani kedi dili diye ifade edilen kurabiyemsi zeminini yaparak bu kurabiyenin ıslanınca parçalanmamasının püf noktası olduğunu söylemişti.
AL BENİ YUKARI TİRAMİSU NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
Kedi Dili;
125 gr. yumurta sarısı
90 gr. şeker
190 gr. yumurta beyazı
95 gr. şeker
150 gr. un
65 gr. patates nişastası
Kreması;
400 gr. mascarpone
150 gr. krema
60 gr. şeker
Sabayon sosu;
4 yumurta sarısı
45 gr. şeker
Kahvesi;
2 şat espresso
15 gr. şeker
Yardımcı;
100ml. süt
Yapılışı:
Kedi dili için ilk olarak yumurta sarısı ve şekeri derin bir kapta çırpılır.
Yumurta beyazı ve 95 gram olan şeker çırpılır.
Un ve patates nişastası da karıştırılır.
Hepsini birleştirilerek yavaşça karıştırılır.
Mascarpone ve krema ve 50 gramlık şeker birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana dek karıştırılır.
Sabayon sosu için de 4 yumurta sarısı ile şeker eriyene kadar çırpılır. Bermari üsülü pişirilir ve ardından soğutulur. Sonrasında içine mascarpone karışımının 1/3 i ilave edilir. Kıvamı yoğun akıcı olacak şekilde ayarlanabilir.
Kahvesi için 2 ölçü espresso içinde şeker eritilir, 6 cm civarındaki bir çember ile kedi dili kesilir.
Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlanır.
Kedi dili kahvede ıslatılır, yuvarlak yapılan jelatin içine yerleştirilir, üzerine kreması sıkma torbası ile sıkılarak bu işlem 3 defa tekrarlanır.
Üzerine sabayon sosu karışımı 2.5 cm olacak şekilde doldurulur.
Yeniden üstüne kakao elenir ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldırılır.
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