Al Beni Yukarı (Tiramisu) nasıl yapılır? Danilo Şef'in imza tabağı "Al Beni Yukarı" tiramisu tarifi

Dünyanın en popüler tatlılarından biri olan tiramisunun farklı bir şekilde yorumlandığı "Al Beni Yukarı", Türkiye'de İtalyan Şef Danilo Zanna ile tanındı.

“Tiramisu, al beni yukarı demek. Tam italyanca tercümesi budur.” diyerek çok fazla aşamalı bir tatlı olmadığını belirten Danilo Şef, Tiramisu yapımında tatlının öncelikle "Sabayon" yani kedi dili diye ifade edilen kurabiyemsi zeminini yaparak bu kurabiyenin ıslanınca parçalanmamasının püf noktası olduğunu söylemişti.