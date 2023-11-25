Al dente ne demek? Makarnanın al dente pişmesi ne anlama geliyor?

Kelimenin tam anlamıyla "diş" olarak tercüme edilen al dente , makarnanın (ve pirincin) pişirildiğinde ideal kıvamını tanımlamak için kullanılan İtalyanca bir terimdir. Bu yöntemde makarna sert olmamalı ama ısırdığınızda çok az direnç göstermelidir. İtalyanlar yumuşayana kadar pişirilen makarnaya "stracotto" (fazla pişmiş) diyorlar. Al dente düzeyi bölgeden bölgeye, evden eve ve aşçıdan aşçıya değişiklik gösterebilmektedir.



Amerikan Diyabet Derneği'ne göre al dente pişirilen makarnanın glisemik indeksi , yumuşak pişirilen makarnaya göre daha düşüktür . Ticari makarna pişirirken al dente aşaması, makarnanın ortasındaki beyazlığın kaybolmasından hemen sonra meydana gelir. Makarnayı al dente pişirmek, makarnanın aşırı pişme riski sıfır olmadan, sosta bir miktar pişirme işleminin gerçekleşmesine olanak tanır.