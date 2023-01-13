Amasya cevizli ballı baklavası'na coğrafi işaret

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan, Amasya'nın yöresel lezzetlerinden "Amasya cevizli ballı baklavası", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Amasya Valiliği ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin girişimiyle coğrafi işaret tescili yapılan "Amasya cevizli ballı baklavası"nın tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi.

AMASYA'DA KÖKLÜ BİR LEZZET



Vali Mustafa Masatlı, programda, günümüzde patent ve marka konusunun büyük önem taşıdığını söyledi. Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, "Ülkemizde baklavanın tescil edildiği ilk ilimiz Gaziantep'tir. Ayrıca birçok ilimizin kendine özgü baklava çeşidi bulunmaktadır. Bizler de Amasya'ya ait köklü bir lezzet olan 'Amasya cevizli ballı baklavası'nın tescilini alarak bu önemli lezzetimizi ulusal ve uluslararası kamuoyunun beğenisine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

