'Amasya sıkma tarhanası' tescillendi

Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan 'Amasya sıkma tarhanası', Amasya Valiliği’nin girişimleri sonucu kentin 17. coğrafi işaretli markası oldu.

Vali Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, Amasya'ya özgü bir lezzet olan sıkma tarhananın coğrafi işaret tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, "Sıkma tarhanasını Amasya'mızın 17. coğrafi işaretli ürünü olarak tescil ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En zengin mutfaklardan biri olan Türk mutfağı, Çin ve Fransız mutfakları ile dünyanın en ünlü ve önemli üç mutfağından biri olarak kendinden söz ettirmeyi başarmıştır" dedi.



"TARHANA TÜRK MUTFAĞI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Her ülkenin yemek kültürü ve geleneksel yemeklerinin önem taşıdığını belirten Masatlı, "Tarhana da Türk mutfağı için büyük önem taşıyan ve her yöremizde farklı çeşitleri bulunan yiyeceklerden bir tanesidir. Orta Asya'da yaşayan Türklerin bulduğu, besin değeri yüksek olan tarhana, yüzyıllar boyu özellikle kahvaltılarda ve yemeklerden önce tüketilmiştir" ifadesini kullandı.

SIKMA TARHANA NASIL YAPILIR?



Tarhana Türk mutfağı için önemli yoğurt, tahıl ve çeşitli sebzelerin karıştırılıp oluşan harcın elle sıkılıp kurutulmaya bırakılmasıyla elde edilen sıkma tarhana; soğuk kış günlerinde sofraların vazgeçilmez besin kaynakları arasında yer alıyor.