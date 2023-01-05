'Amasya sıkma tarhanası' tescillendi

Türk mutfağının en eski çorbalarından olup faydaları filmlere bile konu edilen tarhana çorbasının ana malzemesi sıkma tarhana coğrafi işaretle tescillendi.

'Amasya sıkma tarhanası' tescillendi

İlişkili Haberler

Elazığ vişnesi tescillendi

Elazığ vişnesi tescillendi

Amasya'nın semaveri coğrafi işaretle tescillendi

'nın semaveri coğrafi işaretle tescillendi

Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan 'Amasya sıkma tarhanası', Amasya Valiliği’nin girişimleri sonucu kentin 17. coğrafi işaretli markası oldu.

Vali Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, Amasya'ya özgü bir lezzet olan sıkma tarhananın coğrafi işaret tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, "Sıkma tarhanasını Amasya'mızın 17. coğrafi işaretli ürünü olarak tescil ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En zengin mutfaklardan biri olan Türk mutfağı, Çin ve Fransız mutfakları ile dünyanın en ünlü ve önemli üç mutfağından biri olarak kendinden söz ettirmeyi başarmıştır" dedi.

'Amasya sıkma tarhanası' tescillendi - 1

"TARHANA TÜRK MUTFAĞI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Her ülkenin kültürü ve geleneksel yemeklerinin önem taşıdığını belirten Masatlı, "Tarhana da Türk mutfağı için büyük önem taşıyan ve her yöremizde farklı çeşitleri bulunan yiyeceklerden bir tanesidir. Orta Asya'da yaşayan Türklerin bulduğu, besin değeri yüksek olan tarhana, yüzyıllar boyu özellikle kahvaltılarda ve yemeklerden önce tüketilmiştir" ifadesini kullandı.

SIKMA TARHANA NASIL YAPILIR?

Tarhana Türk mutfağı için önemli yoğurt, tahıl ve çeşitli sebzelerin karıştırılıp oluşan harcın elle sıkılıp kurutulmaya bırakılmasıyla elde edilen sıkma tarhana; soğuk kış günlerinde sofraların vazgeçilmez besin kaynakları arasında yer alıyor.

N-LEZZETLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...