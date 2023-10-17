Asma yaprağında sardalya nasıl yapılır? (Asma yaprağında sardalya tarifi)

Ateş balığı olarak da bilinen, hamsigillerin en değerli üyelerinden sardalyayı farklı bir şekilde tatlandırmak ve sunmak isteyenler için asma yaprağında sardalya tarifini derledik:

Malzemeler:

1 kg. sardalya,

Balıklara yetecek kadar asma yaprağı,

1/2 su bardağı zeytinyağ,

1 tatlı kaşığı tuz,

limon suyu (isteğe bağlı).



Hazırlanışı:



Asma yapraklarının her iki taraf yağlanır. Balıklar tuzlanır ya da arzu edilirse limon suyu ile tuz birlikte kullanılabilir. Sardalyeler birer asma yaprağına yerleştirilip, balıkları örtecek şekilde rulo yapılır. Beş dakika kadar ızgarada pişirilir ve servis yapılır.