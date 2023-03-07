Bazı yemekler pişirildikten bir gün sonra neden daha lezzetlidir?

İKİ ÖNEMLİ ETKEN VAR



ABD'de Monell Kimyasal Duyular Merkezi'nden Pamela Dalton, yiyeceklerin tadının farklı gelmesinde iki etkenin rol oynadığına ulaştı: Biri yemeğin kendisinde, diğeriyse yemeğin tadına bakan kişide. Uzman, yemeğin ısı kaynağıyla ilişkisi kesilince pişmeye devam ettiğini ve bunun tadı etkilediğini öne sürdü.



ZAMANLA LEZZET DAHA ÇOK ARTIYOR

Elde edilen bilgilere göre, baharatlar zamanla yemeğe daha çok nüfuz ediyor ve lezzetin artmasına sebep oluyor. Ayrıca nişastalı yiyecekler durdukça daha fazla şekerli bir his veriyor. Bu da yemeklerdeki baharat ve asit tatlarını azaltarak lezzetin artmasına sebep oluyor.



EĞER PİŞİREN KİŞİ SİZSENİZ..

Dalton'a göre "Yemeği pişiren kişi sizseniz muhtemelen duyu sistemleriniz o yemeğe göre ayarlanacak. Bu yüzden çoğunlukla yemeği pişiren kişi hiç de aç olmaz. Ancak ertesi gün o yemekten arta kalanlar, özellikle de herkes o yemeği beğendiyse, inanılmaz derecede çekici gelir" ifadelerini kullandı.

