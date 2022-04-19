Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğuna tescil

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı’nın cevizli tatlı sucuğu ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ ile tescillendi.

Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğuna tescil

Haberler - İHA 19.04.2022 - 14:26

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Ankara’nın Beypazarı ilçesinin meşhur 'cevizli tatlı sucuğu' coğrafi işaret tescili aldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, cevizli tatlı sucuğun, Beypazarı’nın mutfak kültüründe önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Kaplan, ürünün tesciliyle birlikte hem ticari anlamda hem de turizm anlamında ilçeye büyük katkı sağlayacağını ve bu nefis lezzetin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Cevizli tatlı sucuk, Beypazarı kurusu ve Beypazarı havuç lokumundan sonra coğrafi işaretli üçüncü yöresel ürün oldu. Beypazarı cevizli tatlı sucuğu, iplere dizilmiş ceviz içinin sıcak sucuk hamuruna iki kere batırılıp açık havada asılarak kurutulması suretiyle üretilir.

Köfterlik adı verilen sucuk hamuru, ak püskül üzümünün suyunun pekmez toprağıyla kaynatılıp çöktürüldükten sonra tekrar kaynatılmasıyla elde edilen koyu kıvamlı karışıma ekmeklik buğday unu karıştırılıp pişirilerek hazırlanır.

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