Börülce ekşilemesi (sallama veya sıyırma) nasıl yapılır? Börülce ekşilemesi tarifi

Börülce ekşilemesi, Balıkesir'de yaygın olarak tüketilen lezzetlerden biridir. Sallama ya da sıyırma adıyla da bilinen börülce ekşilemesi özellikle yaz günlerinde tüketiliyor. Peki, börülce ekşilemesi nasıl yapılır?

Börülce ekşilemesi (sallama veya sıyırma) nasıl yapılır? Börülce ekşilemesi tarifi

Sallama ya da sıyırma da denilen börülce ekşilemesi, bir haşlama salatasıdır. Haşlanmış börülce ile üzerine zeytinyağı, koruk suyu ve sarımsaktan yapılan sostan oluşur.  mutfağından börülce sallamasının malzemeleri ve yapılış aşamalarını derledik. 

Yapımı için malzemeler

Yarım kilogram börülce
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
Koruk suyu
Tuz

Börülce sallaması tarifi Nasıl yapılır?

Ayıklanmış börülceleri suda haşlayın.

Sosu için sarımsakları dövün. Koruk suyu, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak ve tuzu karıştırıp bir sos elde edin.

Sosla harmanladığınız börülceyi sevis tabağına alın. 

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