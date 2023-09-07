Börülce ekşilemesi (sallama veya sıyırma) nasıl yapılır? Börülce ekşilemesi tarifi

Sallama ya da sıyırma da denilen börülce ekşilemesi, bir haşlama salatasıdır. Haşlanmış börülce ile üzerine zeytinyağı, koruk suyu ve sarımsaktan yapılan sostan oluşur. Balıkesir mutfağından börülce sallamasının malzemeleri ve yapılış aşamalarını derledik.

Yapımı için malzemeler



Yarım kilogram börülce

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Koruk suyu

Tuz



Börülce sallaması tarifi Nasıl yapılır?



Ayıklanmış börülceleri suda haşlayın.



Sosu için sarımsakları dövün. Koruk suyu, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak ve tuzu karıştırıp bir sos elde edin.



Sosla harmanladığınız börülceyi sevis tabağına alın.

