Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

BEĞENDİLİ KEBAP



BEĞENDİ İÇİN;



6 adet bostan patlıcan

4 yemek kaşığı un 200gr

Taze kaşar 200gr

Süt 500gr

2 adet limon suyu

Zeytinyağı 180gr

Tuz



Yapılışı;



Patlıcanları közleyelim, köz yok ise ocakta pişirelim ve soyalım

Önceden hazırlanan zeytinyağı, limon suyunun içerisinde ezelim, ezdikten sonra tencereye sıvı yağ ve tereyağı karışımını koyalım ve eritelim, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım.



Üzerine 500gr sütü ekleyip biraz kıvam alınca patlıcanı ilave edelim

Tuz ve rendelenen kaşarı da ilave edip kaynatalım.



Patlıcanlar acı ise toz şeker eklenebilir.



TAS KEBABI İÇİN



Dana kuşbaşı 700gr doğranmış

Domates salçası 2 yemek kaşığı

Kuru soğan 1 orta boy

Tuz

Pulbiber isteğe göre 10 gr

Rende havuç 120gr

2 diş sarımsak 6gr



Yapılışı;



Beğendinin üzerine pişirilen taş kebabından sosu ile ekleyerek birlikte servis edelim. Afiyet olsun.



ÇOBAN SALATA



Domates 500gr küp küp doğranmış

Sivribiber 120gr biberi slice şekilde doğranmış

Maydonoz 100 Gr ince ince doğranmış ya da yaprakları ayrılmış

Nane 100gr ince doğranmış

Salatalık 200gr küp küp doğranmış

Fındık turp 100 Gr yaprak yaprak doğranmış

Tuz

Zeytinyağı

Limon suyu



TATLI



Cevizli veya fıstıklı baklava



Tavsiyem, ramazan ayında daha hafif olduğu için sütlü nuriye



