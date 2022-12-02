Çankırı kıymalısı coğrafi işaretle tescillendi

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "Çankırı kıymalısı"na, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verildi.

Çankırı kıymalısı coğrafi işaretle tescillendi

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Yöresel lezzetlerden " kıymalısı"na, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verildi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Çankırı kıymalısı" ile girişimleri sonucu tescillenen yöresel ürün sayısının 11'e çıktığını belirtti.

Çankırı'nın gastronomi alanında emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Esen, "İncelemede olan ürünlerimiz var. Bu girişimleri önemsiyoruz çünkü kültürünü yaşatma, koruma ve kendi kültürünle var olma mücadelesidir. Tüm vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin bu kültüre sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü gastronominin geleceğinde Çankırı olarak biz de varız" dedi.

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