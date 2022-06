d.ream 18 Haziran Dünya Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nü kutluyor

KİLİMANJARO DOĞALLIKTAN VE YERELDEN İLHAM ALIYOR



Sürdürülebilirliğin, katkısız ve mevsimsel ürünlerin her geçen gün daha fazla önemsendiği günümüzde Kilimanjaro, kendi ürettiği malzemelerle ve yerli ürünlerle menülerini hazırlıyor. Kilimanjaro’da ana prensip, doğallıktan asla vazgeçmemek.



“En aydınlık kahkahalar, yemeğin en iyi olduğu yerdedir” sözünden ilham alan Kilimanjaro’da her tabağın hikâyesi, malzemelerin üretiminden başlıyor. Sürdürülebilir bir mutfak yapısını menüsüne yansıtmakla işe başlayan Kilimanjaro’da odun ve kömür karışımının kullanıldığı özel fırında, uzun pişirilen yemekler en özel yerel malzemelerle hazırlanıyor. Doğal ve mevsiminde üretilebilen her şeyi -turşuları, tüm sosları, salçaları, sirke ve reçelleri- kendi bünyesinde üreten Kilimanjaro, üretemediği, dışarıdan tedarik edilmesi gereken ürünler için ise, en iyisini üreteceğine her zaman güvendiği kadın üreticilerden destek alıyor. Malzemelere saygı duyarak, onların yapılarını ve dokularını koruyarak, yerli ürünlerle hazırlanan lezzetli tabaklarda güncel pişirme teknikleri uygulanıyor.