d.ream 18 Haziran Dünya Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nü kutluyor

Haberler 16.06.2022 - 10:37
Sürdürülebilirliği ve gastronomiyi yan yana yaşaması gereken iki önemli alan olarak gören d.ream, çatısı altındaki restoranlarında gastronomi tutkunlarını eşsiz lezzetler ve yaratıcı konseptlerle buluştururken, ekosistemi koruma bilincini her zaman odağında tutuyor. D.ream, çatısı altındaki restoranlarında misafirlerine en iyi hizmeti, “yaşam döngüsünü korumak” bilinciyle sunabilmek için çalışıyor.
d.ream gastronomi alanında benimsediği tarladan mutfağa yaklaşımı, merkezi mutfak uygulaması ile gerçekleştirdiği kaynak tasarrufu; atık yönetimi, satın alma ve tedarik zincirinde gerçekleştirdiği sürdürülebilir uygulamaların yanında, çalışanları için sunduğu erişilebilir eğitim ve gelişim fırsatları ile de sürdürülebilir gastronomi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
D.REAM YEREL TEDARİKÇİLERİ DESTEKLERKEN, TAPTAZE ÜRÜNLERİ “TARLADAN SOFRAYA” GETİRİYOR
Tarladan sofraya anlayışıyla yerel tedarikçileri destekleyen d.ream, çatısı altında yer alan restoranlarda uygulanan mikro yeşillik yetiştirme yöntemleriyle, taptaze malzemeleri tarladan sofraya ulaştırıyor; mevsiminde yetiştirilmiş ürünlerle hazırlanan menüler misafirlerle buluşuyor. D.ream, bulunduğu bölgeye değer katmak hedefiyle, satın aldığı ürünlerin yüzde altmışını lokal tedarikçilerden temin ediyor. Ayrıca d.ream restoranlarında kullanılan merkezi mutfak sistemiyle doğal kaynak israfının da önüne geçiliyor.
KİLİMANJARO DOĞALLIKTAN VE YERELDEN İLHAM ALIYOR
Sürdürülebilirliğin, katkısız ve mevsimsel ürünlerin her geçen gün daha fazla önemsendiği günümüzde Kilimanjaro, kendi ürettiği malzemelerle ve yerli ürünlerle menülerini hazırlıyor. Kilimanjaro’da ana prensip, doğallıktan asla vazgeçmemek.
“En aydınlık kahkahalar, yemeğin en iyi olduğu yerdedir” sözünden ilham alan Kilimanjaro’da her tabağın hikâyesi, malzemelerin üretiminden başlıyor. Sürdürülebilir bir mutfak yapısını menüsüne yansıtmakla işe başlayan Kilimanjaro’da odun ve kömür karışımının kullanıldığı özel fırında, uzun pişirilen yemekler en özel yerel malzemelerle hazırlanıyor. Doğal ve mevsiminde üretilebilen her şeyi -turşuları, tüm sosları, salçaları, sirke ve reçelleri- kendi bünyesinde üreten Kilimanjaro, üretemediği, dışarıdan tedarik edilmesi gereken ürünler için ise, en iyisini üreteceğine her zaman güvendiği kadın üreticilerden destek alıyor. Malzemelere saygı duyarak, onların yapılarını ve dokularını koruyarak, yerli ürünlerle hazırlanan lezzetli tabaklarda güncel pişirme teknikleri uygulanıyor.
Sürdürülebilirlik bilincini teknolojik yatırımlarıyla da destekleyen d.ream, yeme-içme sektöründe atık üretimine sebep olabilecek süreçlerin dijitalleştirilmesi adına birçok proje geliştiriyor. QR menü kullanımının yaygınlaştırılması konusunda öncü bir yaklaşım sergileyen d.ream, tüm restoranlarında rezervasyon süreçlerinde dijitalleşmeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.