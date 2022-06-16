d.ream 18 Haziran Dünya Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nü kutluyor

Sürdürülebilirliği ve gastronomiyi yan yana yaşaması gereken iki önemli alan olarak gören d.ream, çatısı altındaki restoranlarında gastronomi tutkunlarını eşsiz lezzetler ve yaratıcı konseptlerle buluştururken, ekosistemi koruma bilincini her zaman odağında tutuyor. D.ream, çatısı altındaki restoranlarında misafirlerine en iyi hizmeti, “yaşam döngüsünü korumak” bilinciyle sunabilmek için çalışıyor.



d.ream gastronomi alanında benimsediği tarladan mutfağa yaklaşımı, merkezi mutfak uygulaması ile gerçekleştirdiği kaynak tasarrufu; atık yönetimi, satın alma ve tedarik zincirinde gerçekleştirdiği sürdürülebilir uygulamaların yanında, çalışanları için sunduğu erişilebilir eğitim ve gelişim fırsatları ile de sürdürülebilir gastronomi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.



D.REAM YEREL TEDARİKÇİLERİ DESTEKLERKEN, TAPTAZE ÜRÜNLERİ “TARLADAN SOFRAYA” GETİRİYOR

Tarladan sofraya anlayışıyla yerel tedarikçileri destekleyen d.ream, çatısı altında yer alan restoranlarda uygulanan mikro yeşillik yetiştirme yöntemleriyle, taptaze malzemeleri tarladan sofraya ulaştırıyor; mevsiminde yetiştirilmiş ürünlerle hazırlanan menüler misafirlerle buluşuyor. D.ream, bulunduğu bölgeye değer katmak hedefiyle, satın aldığı ürünlerin yüzde altmışını lokal tedarikçilerden temin ediyor. Ayrıca d.ream restoranlarında kullanılan merkezi mutfak sistemiyle doğal kaynak israfının da önüne geçiliyor.

