Diyarbakır’da 2022 yılında 3 bin ton tescilli ciğer kebabı tüketildi

Diyarbakır’da ciğer kebabı servisi yapan esnaf, 2022 yılında yoğun bir yerli ve yabancı turist ağırladı. Kentin tescilli gıdalarından ciğer kebabının geçen sene 3 bin tondan fazla satışı yapıldı. Diyarbakır halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ciğer kebabı, günde ortalama 8 ton tüketilirken hem yerli hem de yabancı turistlerin damak tadına hitap ediyor. Tescilli ciğeri kimisi sabahları tüketirken kimisi de akşamları tüketmeyi tercih ediyor.

DİYARBAKIR'A GELENLERE TAVSİYE EDİLİYOR



Diyarbakır’da babadan oğula 40 yıllık işletmeci olan Ramazan Erdin, şehre gelindiğinde ilk önce ciğer kebabının yenilmesi gerektiğini söyledi.

Sabahları kentteki bütün restoranlarda muhakkak ciğer kebabı servisinin yapıldığını ifade eden Erdin, “Ciğerimiz her öğün yeniliyor. Diyarbakır’a gelen turistlerin yüzde 90’ı öncelikle burada ciğer yer” dedi.



“TURİSTLERİN DE DAMAK TADINA HİTAP EDİYOR”

2022 yılında Diyarbakır’da ortalama 3 bin ton ciğerin tüketildiğini belirten Erdin, “2022 yılında biz Nur Ocakbaşı olarak tek şubemizde yaklaşık olarak 20 ton ciğer tüketmişiz. Günde 50-60 kilo arası ciğer satışı gerçekleştiriyoruz. Böylelikle Diyarbakır’da ortalama olarak 1 yıl içerisinde bütün lokantaları baz alırsak 3 bin tondan fazla ciğer tüketimi gerçekleştirilmiş. Çünkü Diyarbakır’ın dediğim gibi ciğeri meşhur olduğu için yerli halkın yanı sıra kente gelen turistlerin de damak tadına hitap ediyor” dedi.

“CİĞERİN PATENTİ BİZDEDİR”

Ciğer kebabının patentinin Diyarbakır’da olduğunu hatırlatan Erdin, “Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyamanlılar ciğerin kendi şehrinin lezzeti olduğunu söylüyor. Ama ciğerin patenti bizdedir. Artık kimse bizim yöremizin yemeğidir diyemez" dedi.