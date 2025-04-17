Diyarbakır’ın kuru armut tatlısı

Kış soğukları bastırınca kış armutlarını hatırladık. Kış armudu deyince benim için en güzeli Elmadağ Kayak Tesislerine giderken son köy olan Elmadağ köyünün armudu, Antalya’da da Korkuteli’nin Karyağdı armudu önemli diye iki çeşit armuttan bahsetmiştim ve ikisi çok benzer demiştim.



Meğerse aslında ikisi de aynı türmüş. Karyağdı armudu Korkuteli koşullarına adapte olan bir Ankara armudu sayılabilir. Her ikisi de yüksek rakımda yetişiyor. Korkuteli Torosların tepesindeki yaylalarda bin metrenin üzerinde en yüksek rakımlı tarım yapılan alanlardan biri.



Elmadağ ise kayak tesislerine yakın. Dolayısıyla üstüne kar yağan, kar yağdığı zaman da özellikle tatlanan, ballanan armut cinsleri bunlar. Son derece sulu meyveler, neredeyse bütün yazın suyunu bünyesinde toplamış, kışa kadar saklamış. Böyle son derece ilginç başka armut türleri de var.





Aylin Öney Tan

Mesela Boşnakların bildiği Yerebasmaz veya Yerbasmaz armudu vardır. Aslında ahlat meyvesine son derece benzer. Bugün Travnik olarak bilinen Vezirler kentinin meşhur bir armudu. Armut dibine düşer deyimi vardır ya, tam anlamıyla tam olgunlaştığı zaman zıpkın gibi yere düşüyor. Yere düştüğü zaman da sanki böyle içi su dolu bir baloncuk gibi suyuyla birlikte patlıyor. Kış armutları dalında koparılmayı bekleyen ve gittikçe tatlanan armut türleri.



