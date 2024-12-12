Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, GaultMillau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, Gault&Millau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü
Dünyanın prestijli gastronomi rehberlerinden biri olan GaultMillau, Türkiye rehberini açıkladı. Törende Türk gastronomisinin global sahnedeki başarısı bir kez daha taçlandırılırken, Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu restoranları 11 kategoride 26 ödül aldı.
İlk kez 1969 yılında Paris'te yayımlanan ve bağımsız değerlendirmeleriyle tanınan Gault&Millau, dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor.
2024 yılı boyunca Türkiye’nin önde gelen gastronomi ve turizm noktalarında gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda hazırlanan rehber, ülkemizin mutfak kültürünün çeşitliliğini ve kalitesini uluslararası platformlarda sergiliyor.
Bu yılki törende, Türkiye’nin zengin gastronomik geçmişi ve yenilikçi mutfak anlayışı bir arada kutlandı. Sektörün önde gelen isimleri ve markaları, aldıkları ödüllerle gastronomi dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.
Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Başarılarını Taçlandırdı
Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, global gastronomi sahnesindeki öncü konumunu bir kez daha kanıtladı. Düzenlenen ödül töreninde grup bünyesindeki markalar birçok prestijli ödüle layık görülerek, sektördeki başarılarını bir kez daha taçlandırdı. Gecede Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu 5 özel kategoride ödül kazandı:
• Cüneyt Asan (Günaydın Restoranları Kurucu Ortağı): Sektöre Katkı Sağlayanlar
• Maça Kızı (Sommelier Vincent Lopresto): En İyi Sommelier
• Lacivert: En İyi Brunch Mekanı
• Frankie: En İyi Bar Ödülü
• D.ream Catering: En İyi Outside Catering
Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, özel kategorilerdeki başarılarının yanı sıra geleneksel, modern, uluslararası mutfak, deniz mahsulleri ve bar kategorilerinde de üstün performans sergiledi.
Grup bünyesindeki restoran ve konseptler, kazandıkları puanlar ve “şapka” ödülleriyle kalite ve mükemmeliyet konusundaki iddialarını bir kez daha ortaya koydu.
Chef's Table (2 Şapka):
• Ayla (Maça Kızı): 14,5 Puan
• Divia by Maksut Aşkar (D Maris Bay): 13 Puan
• BİZ İstanbul: 13 Puan
• Nahita (Argos in Cappadocia): 14 Puan
Geleneksel Mutfak Ödül Kategorisi (2 Şapka):
• Maça Kızı: 14,5 Puan
Bar Kategorisi (2 Şapka):
• Frankie: 13 Puan
Geleneksel Mutfak Ödül Kategorisi (1 Şapka):
• Liman: 12 Puan
• Borsa: 12,5 Puan
Modern Mutfak Ödül Kategorisi (1 Şapka):
• Parle: 11,5 Puan
• Vogue: 11,5 Puan
• 29: 12 Puan
• Günaydın Etiler: 12,5 Puan
Uluslararası Mutfak Ödül Kategorisi (1 Şapka):
• Cova: 12 Puan
• Da Mario: 12,5 Puan
• Frankie: 12,5 Puan
• Gina Kanyon: 11,5 Puan
• Masa: 12 Puan
• Roka: 12,5 Puan
• Zuma İstanbul: 12,5 Puan
Deniz Mahsulleri Restoran Ödül Kategorisi (1 Şapka):
• Sait: 12 Puan
• Lacivert: 11,5 Puan
Törende, ödülleri grup adına teslim alan Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Deneyim Direktörü Çetin Kolukısaoğlu, Türk gastronomisinin global başarılarını vurguladı.
Kolukısaoğlu, “Bugün, Türk gastronomisi için gerçekten özel ve gurur verici bir gün. Daha önce Michelin ile başlayan ve şimdi Gault&Millau ile devam eden bu süreç, ülkemizin global gastronomi sahnesindeki yerini güçlendiriyor. Doğuş Yeme-İçme ve Turizm Grubu olarak bu önemli gelişmeleri desteklemekten ve ödüle layık görülen markalarımızla bu başarının bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.
Gastronomide Global Mükemmeliyet
Gault&Millau, yalnızca yemeklerin lezzetini değil; hizmet kalitesi, atmosfer, sunum ve genel misafir deneyimi gibi pek çok kriteri değerlendirmesiyle dünya çapında bağımsız bir otorite olarak kabul ediliyor. Türkiye’yi rehberine dahil eden bu prestijli organizasyon, ülkemizin gastronomi sahnesindeki gücünü ve yenilikçi mutfak anlayışını uluslararası standartlarda belgelemeye devam ediyor
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