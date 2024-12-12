Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, Gault&Millau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü

Dünyanın prestijli gastronomi rehberlerinden biri olan GaultMillau, Türkiye rehberini açıkladı. Törende Türk gastronomisinin global sahnedeki başarısı bir kez daha taçlandırılırken, Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu restoranları 11 kategoride 26 ödül aldı.

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, GaultMillau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü

İlk kez 1969 yılında Paris'te yayımlanan ve bağımsız değerlendirmeleriyle tanınan Gault&Millau, dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor.

2024 yılı boyunca Türkiye’nin önde gelen gastronomi ve turizm noktalarında gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda hazırlanan rehber, ülkemizin mutfak kültürünün çeşitliliğini ve kalitesini uluslararası platformlarda sergiliyor.

Bu yılki törende, Türkiye’nin zengin gastronomik geçmişi ve yenilikçi mutfak anlayışı bir arada kutlandı. Sektörün önde gelen isimleri ve markaları, aldıkları ödüllerle gastronomi dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Başarılarını Taçlandırdı

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, global gastronomi sahnesindeki öncü konumunu bir kez daha kanıtladı. Düzenlenen ödül töreninde grup bünyesindeki markalar birçok prestijli ödüle layık görülerek, sektördeki başarılarını bir kez daha taçlandırdı. Gecede Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu 5 özel kategoride ödül kazandı:

• Cüneyt Asan (Günaydın Restoranları Kurucu Ortağı): Sektöre Katkı Sağlayanlar
• Maça Kızı (Sommelier Vincent Lopresto): En İyi Sommelier

• Lacivert: En İyi Brunch Mekanı
• Frankie: En İyi Bar Ödülü
• D.ream Catering: En İyi Outside Catering

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, Gault&amp;Millau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü - 1 Lacivert Restaurant/İstanbul

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, özel kategorilerdeki başarılarının yanı sıra geleneksel, modern, uluslararası mutfak, deniz mahsulleri ve bar kategorilerinde de üstün performans sergiledi.

Grup bünyesindeki ve konseptler, kazandıkları puanlar ve “şapka” ödülleriyle kalite ve mükemmeliyet konusundaki iddialarını bir kez daha ortaya koydu.
Chef's Table (2 Şapka):

• Ayla (Maça Kızı): 14,5 Puan
• Divia by Maksut Aşkar (D Maris Bay): 13 Puan
• BİZ İstanbul: 13 Puan
• Nahita (Argos in Cappadocia): 14 Puan

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, Gault&amp;Millau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü - 2 Nahita (Argos in Cappadocia)

Geleneksel Mutfak Ödül Kategorisi (2 Şapka):

• Maça Kızı: 14,5 Puan

Bar Kategorisi (2 Şapka):

• Frankie: 13 Puan

Geleneksel Mutfak Ödül Kategorisi (1 Şapka):

• Liman: 12 Puan

• Borsa: 12,5 Puan

Modern Mutfak Ödül Kategorisi (1 Şapka):

• Parle: 11,5 Puan

• Vogue: 11,5 Puan

• 29: 12 Puan

• Günaydın Etiler: 12,5 Puan

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, Gault&amp;Millau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü - 3 Frankie/İstanbul

Uluslararası Mutfak Ödül Kategorisi (1 Şapka):

• Cova: 12 Puan

• Da Mario: 12,5 Puan

• Frankie: 12,5 Puan

• Gina Kanyon: 11,5 Puan

• Masa: 12 Puan

• Roka: 12,5 Puan

• Zuma İstanbul: 12,5 Puan

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, Gault&amp;Millau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü - 4 Cova/İstanbul

Deniz Mahsulleri Ödül Kategorisi (1 Şapka):

• Sait: 12 Puan

• Lacivert: 11,5 Puan

Törende, ödülleri grup adına teslim alan Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Deneyim Direktörü Çetin Kolukısaoğlu, Türk gastronomisinin global başarılarını vurguladı.

Kolukısaoğlu, “Bugün, Türk gastronomisi için gerçekten özel ve gurur verici bir gün. Daha önce Michelin ile başlayan ve şimdi Gault&Millau ile devam eden bu süreç, ülkemizin global gastronomi sahnesindeki yerini güçlendiriyor. Doğuş Yeme-İçme ve Turizm Grubu olarak bu önemli gelişmeleri desteklemekten ve ödüle layık görülen markalarımızla bu başarının bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Gastronomide Global Mükemmeliyet

Gault&Millau, yalnızca yemeklerin lezzetini değil; hizmet kalitesi, atmosfer, sunum ve genel misafir deneyimi gibi pek çok kriteri değerlendirmesiyle dünya çapında bağımsız bir otorite olarak kabul ediliyor. Türkiye’yi rehberine dahil eden bu prestijli organizasyon, ülkemizin gastronomi sahnesindeki gücünü ve yenilikçi mutfak anlayışını uluslararası standartlarda belgelemeye devam ediyor

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