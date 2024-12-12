Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, GaultMillau 2025 Rehberi’nde 11 kategoride 26 ödüle layık görüldü

İlk kez 1969 yılında Paris'te yayımlanan ve bağımsız değerlendirmeleriyle tanınan Gault&Millau, dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor.

2024 yılı boyunca Türkiye’nin önde gelen gastronomi ve turizm noktalarında gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda hazırlanan rehber, ülkemizin mutfak kültürünün çeşitliliğini ve kalitesini uluslararası platformlarda sergiliyor.

Bu yılki törende, Türkiye’nin zengin gastronomik geçmişi ve yenilikçi mutfak anlayışı bir arada kutlandı. Sektörün önde gelen isimleri ve markaları, aldıkları ödüllerle gastronomi dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Başarılarını Taçlandırdı



Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, global gastronomi sahnesindeki öncü konumunu bir kez daha kanıtladı. Düzenlenen ödül töreninde grup bünyesindeki markalar birçok prestijli ödüle layık görülerek, sektördeki başarılarını bir kez daha taçlandırdı. Gecede Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu 5 özel kategoride ödül kazandı:

• Cüneyt Asan (Günaydın Restoranları Kurucu Ortağı): Sektöre Katkı Sağlayanlar

• Maça Kızı (Sommelier Vincent Lopresto): En İyi Sommelier



• Lacivert: En İyi Brunch Mekanı

• Frankie: En İyi Bar Ödülü

• D.ream Catering: En İyi Outside Catering

