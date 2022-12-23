Dünyanın en tatlı acısı 'Karaağaç biberi'nin kurutma mesaisi sona erdi

Aylar öncesinden Türkiye-Yunanistan sınırındaki tarlalarda hasadı yapılan, tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç biberinin kurutma mesaisinde sona gelindi. İmece usulü tek tek iplere dizilen acı biberlerin en büyük özelliği ise gölgede ve nem oranının düşük olduğu hava şartlarında kurutuluyor olması. Kente özgü olan tava ciğerin eşlikçisi Karaağaç acı biberi, kızgın yağda kızartılarak tava ciğer ile birlikte sofraları süslüyor. 'Dünyanın en tatlı acısı' olarak da bilinen Karaağaç biberi, yurt dışına, doğu illerine gönderilerek, özellikle de Bulgar vatandaşların vazgeçilmezi haline geldi. Kırmızı biberlerden üretilen acı sos ise 50 gün boyunca karıştırılıyor. Geçen yıl kilosu 350 liradan satışa sunulan biberin bu yıl kilosu 500 liradan satılıyor.



NASIL KURUTULUYOR?



Edirne’nin Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tunahan Ule, Türkiye-Yunanistan sınır bölgesinde meşhur tava ciğerin yol arkadaşı Karaağaç biberini yetiştirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz eylül ayında biberleri tarlalardan toplayarak, tek tek imece usulü iplere dizdik. Şimdi ise gölgeliklerde kuruttuğumuz bu yılın son biberlerini toplayacağız. Bizim biberimizin en büyük özeliği ince kabuk olması ve gölgede kurutulmasıdır. İnce kabuk olması, biberin gölgede kurumasını sağlıyor. Ayrıca bu biberlerin kesinlikle güneş görmemesi lazım. Nem olan yerde bu biberler kurumaz" dedi.

