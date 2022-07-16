Düzce’nin fındıklı helvasına coğrafi işaret



Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleriyle daha önce tescillenen 10 coğrafi işaretli ürüne ek olarak Düzce Fındıklı Tahin Helva da coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.



Düzce’ye özgü 11 ürün tescillenmiş oldu.



Düzce’nin coğrafi işaretli diğer ürünleri ise şunlar;

Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide, Akçakoca Sarı Fındığı, Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Konuralp Pirinci, Düzce Kestane Kabağı, Düzce Şırası, Yufkalı Konuralp Pilavı; Düzce Şeker Kamışı Pekmezi.