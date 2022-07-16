Düzce’nin fındıklı helvasına coğrafi işaret

Düzce bölgesine özgü fındıklı tahin helva coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Coğrafi belgeli ürün sayısı ise 11 oldu.

Düzce’nin fındıklı helvasına coğrafi işaret

Haberler - İHA 16.07.2022 - 13:44

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kilis'in 'kırk semseği'ne coğrafi işaret tescili

Kilis'in 'kırk semseği'ne coğrafi işaret tescili

Category
"Zara sac ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi

"Zara sac ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi

Category


Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleriyle daha önce tescillenen 10 coğrafi işaretli ürüne ek olarak Fındıklı Tahin Helva da coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Düzce’ye özgü 11 ürün tescillenmiş oldu.

Düzce’nin coğrafi işaretli diğer ürünleri ise şunlar;
Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide, Akçakoca Sarı Fındığı, Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Konuralp Pirinci, Düzce Kestane Kabağı, Düzce Şırası, Yufkalı Konuralp Pilavı; Düzce Şeker Kamışı Pekmezi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

N-LEZZETLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...