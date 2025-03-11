Erzincan'ın asırlık lezzeti: İftar sofralarının da vazgeçilmezi oldu

Tereyağı, süt ve şeker ile yoğrulan hamur, yufka haline getirildikten sonra elde bıçakla kesilerek tel tel haline getiriliyor. Daha sonra bakır tepsiye konulan kadayıfın üzerine yine bölgede yetişen cevizlerden bolca bırakılıyor ve tereyağı sürüldükten sonra fırında kısık ateşte pişiriliyor. Şerbetli olmasına rağmen tüketiciler tarafından hafif bir tatlı olduğu söylenirken, özellikle iftardan sonra yenildiğinde rahatsız etmediği ifade ediliyor.

Erzincan’da uzun yıllardır kadayıf üreticiliği yapan Fatma Ballı, 3 kişi başladıkları işletmede 40 kişi çalıştıklarını, tescil almak için de uzun uğraş verdiklerini anlattı.



''DÖKME KADAYIF GİBİ YAPILMIYOR''



Kesme kadayıfın tarifi hakkında bilgi veren Ballı, "Hamuru diğer kadayıflar gibi değil. Süt, yağ, yumurta, karbonat, sirke ile yoğuruyoruz. Daha sonra açıp kesiyoruz. Diğer dökme kadayıflar gibi değildir. Biraz meşakkatlidir. Daha sonra tepsiye tereyağı ile yayıp cevizle süsleyip ikram ediyoruz" diye konuştu.



Üretici Fatma Ballı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte üretimin hızlandığını bayrama yakın daha da artacağını belirtti.