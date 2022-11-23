 Eskipazar lahanası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı | N-Life

Eskipazar lahanası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Karabük’te ‘Ata Tohumu Ata Toprağı’ projesi çerçevesinde Eskipazar lahanası (kelem) için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Eskipazar lahanası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

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Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen ‘Ata Tohumu Ata Toprağında’ projesiyle safran, maniye domatesi ve çavuş üzümünün ardından, Eskipazar lahanası için de coğrafi işaret başvurusunun yapıldığını bildirdi.

B1, B2, A, E ve C vitaminleri ile potasyum, fosfor, sodyum ve magnezyum açısından çok zengin bir sebze olan lahana için tescillendirme çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz köyündeki lahana bahçesini de gezen Gürel, çiftçilerden ekim, hasat ve satış hakkında bilgiler aldı.

Vali Gürel’e incelemelerde Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka eşlik etti.

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