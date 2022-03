Et nasıl lokum gibi pişirilir?

Lezzetli et pişirmek için doğru eti seçmek gerekir. Aldığınız etin sinirsiz olması çok önemli. Genç bir hayvanın etiyse daha lezzetli olacağı muhakkak. En az üç gün buzdolabında dinlendirilmiş olması da lezzetine lezzet katacaktır. Unutmayın, hayvanın güneş gören, sırt bölgesindeki etler daha yumuşak ve lezzetli olur. Yağı ne fazla ne de az, orta yağlı olmalı.



Yumuşak bir et istiyorsanız, seçtiğiniz etin pişirme öncesi yumuşatılması gerekebilir. Eğer but, boyun, omuz ya da kol gibi bölümlerden bir et seçtiyseniz, pişirmeden önce eti yumuşatmalısınız. Peki et nasıl yumuşatılır? Bunun için uygulayabileceğiniz yöntemlerden ilki, eti dövmek.



Bu işlemi kendiniz yapabileceğiniz gibi kasabınıza da yaptırabilirsiniz. İki streç film arasına aldığınız etinizi et döveceği yardımıyla pişmeye hazır hale getirebilirsiniz. Ancak dövme işleminin dozunu kaçırırsanız et ölür ve lezzeti kalmaz.



Bir diğer et yumuşatma yöntemi ise tuzlamadır. 2,5-3 cm kalınlığında kestiğiniz et dilimlerini bir tatlı kaşığı tuzla iyice ovduktan sonra 1-2 saat dinlenmeye bırakabilirsiniz. Daha sonra etin üzerindeki tuzu temizleyip pişirme işlemine geçebilirsiniz. Tuzlama yöntemi etin pişme süresini de uzatacağı için, pişirme işlemi sonunda daha çok pişmiş ve dengeli bir ete sahip olabilirsiniz.



Bir başka et yumuşatma yöntemi de bıçakla eti çizmek. Et üzerinde bulunan lif dokularına dik gelecek şekilde çizikler atmak etin elastikiyetini artırır ve yumuşamasını sağlar.



Eti pişirmeden önce marine etmek veya mühürlemek lezzetini artırır.