Et nasıl lokum gibi pişirilir?

Haberler 24.03.2022 - 08:00
Lezzetli et pişirmek için doğru eti seçmek gerekir. Aldığınız etin sinirsiz olması çok önemli. Genç bir hayvanın etiyse daha lezzetli olacağı muhakkak. En az üç gün buzdolabında dinlendirilmiş olması da lezzetine lezzet katacaktır. Unutmayın, hayvanın güneş gören, sırt bölgesindeki etler daha yumuşak ve lezzetli olur. Yağı ne fazla ne de az, orta yağlı olmalı.
Yumuşak bir et istiyorsanız, seçtiğiniz etin pişirme öncesi yumuşatılması gerekebilir. Eğer but, boyun, omuz ya da kol gibi bölümlerden bir et seçtiyseniz, pişirmeden önce eti yumuşatmalısınız. Peki et nasıl yumuşatılır? Bunun için uygulayabileceğiniz yöntemlerden ilki, eti dövmek.
Bu işlemi kendiniz yapabileceğiniz gibi kasabınıza da yaptırabilirsiniz. İki streç film arasına aldığınız etinizi et döveceği yardımıyla pişmeye hazır hale getirebilirsiniz. Ancak dövme işleminin dozunu kaçırırsanız et ölür ve lezzeti kalmaz.
Bir diğer et yumuşatma yöntemi ise tuzlamadır. 2,5-3 cm kalınlığında kestiğiniz et dilimlerini bir tatlı kaşığı tuzla iyice ovduktan sonra 1-2 saat dinlenmeye bırakabilirsiniz. Daha sonra etin üzerindeki tuzu temizleyip pişirme işlemine geçebilirsiniz. Tuzlama yöntemi etin pişme süresini de uzatacağı için, pişirme işlemi sonunda daha çok pişmiş ve dengeli bir ete sahip olabilirsiniz.
Bir başka et yumuşatma yöntemi de bıçakla eti çizmek. Et üzerinde bulunan lif dokularına dik gelecek şekilde çizikler atmak etin elastikiyetini artırır ve yumuşamasını sağlar.
Eti pişirmeden önce marine etmek veya mühürlemek lezzetini artırır.
ET NASIL MARİNE EDİLİR?
Eti marine ya da terbiye etmek için bir kaba zeytinyağı, süt, rendelenen soğanın suyu, havanda ezilen sarımsak, kekik, pul biber, kimyon, karabiber ve tuz ekledikten sonra etleri içine yerleştirin. Sosun içindeki eti, en az 2 saat ağzı kapalı şekilde buzdolabında bekletin.
ET MÜHÜRLEME NASIL YAPILIR?
Mühürleme, etin kendi yapısında gizlenmiş lezzetini açığa çıkarmak anlamına gelir. Mühürleme işlemi, ette var olan lezzetli suyun, etin içinde kalmasını sağlar. Mühürleme, kısık ateş üzerinde tavada etin bir süre çevrilerek pişirilmesi yöntemidir. Mühürlemenin ardından fırına atacağınız etin lezzeti daha da artar.
ET PİŞİRME TÜYOLARI
Eti yumuşak pişirmek için üzerinde bir veya iki damla elma ya da üzüm sirkesi ya da limon suyu gezdirebilirsiniz.
Dolaptan çıkarılan et, yaklaşık 10 dakika oda sıcaklığında bekletilmeli. Bu şekilde etin gevşemesini sağlarsınız. Bekletilen etin üzerine zeytinyağı sürün ve yağı iyice yedirin. Ardından üzerine tuz dökerek fırında ya da biraz yağ koyduğunuz kızgın tavada pişirebilirsiniz.
Antrikot eti pişirmeden önce bir saat kadar oda sıcaklığında dinlendirmelisiniz. Tuz, karabiber ve çok az zeytinyağı ile ve sütle önlü arkalı marine ettikten sonra ısıtılan döküm ızgara ya da tavada eti mühürleyin. Ardından eti ızgaraya koyun ve kısa süreli, çevire çevire her yüzeyini pişirin. Yaklaşık 10 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.