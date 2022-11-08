Evde çikolata nasıl yapılır?

Çikolata vücutta mutluluk hormonun salgılanmasını sağlayan enfes bir lezzettir. Özellikle çocukların çok sevdiği çikolatanın tüketim aşamasında akıllara çikolatanın sağlıklı olup olmadığı soruları gelir.

Ev yapımı çikolata tarifini uygulayarak siz de sağlıklı çikolatalar yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 litre süt



yemek kaşığı kakao1 yumurta2 kahve fincanı toz şeker1 kahve fincanı un2 kahve fincanı nişasta125 gr tereyağı

Yapılışı:

Tereyağı bir tavada eritilir ve bütün malzemeler karıştırın. Karışımı bir tencereye alın, 15 dakika karıştırarak pişirin. Kavanozlara koyup soğutun. Ya da karışımı istediğiniz şekillerdeki kaplara, (buz kalıbı gibi) döküp şekillendirin ve bir gece buzlukta bekletin. Kavanozda soğuttunuz çikolatayı ekmeye sürebilir ya da pastalarınızda çikolata sosu olarak tüketebilirsiniz.

Ev yapımı çikolatanıza dilediğiniz kuru yemişleri ve kuru meyve parçalarını da ekleyerek farklı tatlar deneyebilirsiniz.