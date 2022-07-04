Evde kumpir nasıl yapılır? (Kumpir tarifi için gerekli malzemeler)

KUMPİR TARİFİ





Patatesi güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Kuruyan patatesin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.





Daha sonra üzerini alüminyum folyo ile kaplayın.Önceden 200 derece ısıttığınız fırının tabanına patatesi yerleştirin. Ters çevirdiğiniz bir tepsiyi çok az aralık kalacak şekilde üzerine kapatın. Bu şekilde yaklaşık 90 dakika pişirin.



Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve arzu ettiğiniz kadar tereyağı ilave edin.



Kaşar peyniri ile orta kısımlarını ezin.



Daha sonra kumpirlerinizi bir tabağa alın ve üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.



Damak tadınıza göre en üste mayonez, ketçap da ekleyebilirsiniz.