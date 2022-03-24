Evde pizza nasıl yapılır?

Evde pizza yapmak için fazla zamanınız yoksa ya da hamurun kıvamını tutturma konusunda kendinize güvenemiyorsanız, fırından satın alacağınız ekmek hamuruyla leziz pizzalar yapabilirsiniz. Ama her şey kendi elinizden çıksın istiyorsanız bu tarif tam size göre.



Pizza hamuru için malzemeler:



5 su bardağı un



1,5 - 2 su bardağı ılık su



1 paket kuru maya ya da yarım paket yaş maya



1 çay kaşığı toz şeker



1 çay kaşığı tuz



4 yemek kaşığı zeytinyağı



Pizzanın sosu için malzemeler:



2 su bardağı domates sos



2 yemek kaşığı zeytinyağı



1 çay kaşığı kekik



1 çay kaşığı fesleğen







Pizzanın üzeri için malzemeler:



Rendelenmiş kaşar peyniri ve mozarella peyniri



Sucuk



Konserve mısır



Dilimlenmiş zeytin



Dilimlenmiş biber



Mantar



Pizzanın hazırlanışı:



Unun üstüne maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz. Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle örterek yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru, üzerine un serptiğiniz tezgaha alın. Bir miktar daha elinizde yuvarladıktan sonra ikiye bölün.



İnce hamurlu pizza hazırlamak istiyorsanız aynı hamuru üç parçaya da bölebilirsiniz.



Kestiğiniz parçayı beze haline getirerek un serptiğiniz tezgahta merdane ya da oklava yardımıyla açın. Hamurun yapıştığını gördüğünüzde az miktarda un serpiştirin.



Açtığınız hamuru pizza tepsinine alın. Dilerseniz normal fırın tepsinine fırın kağıdı sererek, üstüne mısır unu serpiştirip hamuru koyabilirsiniz.



Bir çatal yardımıyla hamurun yüzeyine delikler açın ki hamur pişerken kabarmasın. Hamuru önceden ısıttığınız 200 derece ısıdaki fırında 10 dakika pişirin.

