Farklı kültürleri bir araya getiren lezzet dolu bir festival başlıyor: United Cuisines

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Multikültürel Gastronomi Festivali United Cuisines etkinliği, eğlenmek ve lezzete doymak isteyenleri buluşturuyor.

Gerçekleştirilecek ‘chef’s table’ etkinliğiyle farklı kültürlerin ruhani temsilcileri, yabancı misyon şefleri ve devlet büyüklerimiz bir arada İstanbul’un ve Anadolu’nun kadim mutfağını deneyimleyecekler.

UZMAN KONUŞMACILAR VE SAHNE PERFORMANSLARI



Türk, Osmanlı Saray Mutfağı, Ermeni, Rum, Musevi, Süryani gibi farklı toplumların ülkemiz mirasına kattıkları yeme-içme kültürlerinin, mutfaklarının geleneksel lezzetlerinin sunulacağı etkinlikte birbirinden lezzetli yemekler; Levon Bağış, Ali Ronay, İvet Acu, Tamar Bal, Müge Akgün, Takuhi Tovmasyan gibi alanında uzman isimler, müzik ve eğlenceyle bir araya geliyor.