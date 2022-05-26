Farklı kültürleri bir araya getiren lezzet dolu bir festival başlıyor: United Cuisines

Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında Galataport İstanbul'da gerçekleştirilecek United Cuisines etkinliğinde eğlenmek ve lezzete doymak isteyenler bir araya geliyor. Şehrin ve Anadolu’nun zenginliği tüm dünyaya bir kez daha Multikültürel Gastronomi Festivali United Cuisines ile ilan edilecek.

Farklı kültürleri bir araya getiren lezzet dolu bir festival başlıyor: United Cuisines

Haberler 26.05.2022 - 11:47

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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ikinci yılında Galataport İstanbul'da zengin bir sanat ve gastronomi programı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ikinci yılında Galataport İstanbul'da zengin bir sanat ve gastronomi programı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Multikültürel Festivali United Cuisines etkinliği, eğlenmek ve lezzete doymak isteyenleri buluşturuyor. 

16 GÜN SÜRECEK LEZZET FESTİVALİ

28 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında - Paket Postanesi’nde gerçekleştirilecek Multikültürel Gastronomi Festivali United Cuisines’te Anadolu’nun kadim toplumlarının lezzetli mutfakları, yüzyılı geride bırakan reçeteleriyle yeniden sofralara yerleşiyor. Tam 16 gün sürecek etkinlikte misafirlere 360 derece farklı kültürlerin deneyimlenmesi adına, eşsiz lezzetlere, şeflerle sohbetler, sahne performansları eşlik edecek.

RUHANİ TEMSİLCİLER BULUŞACAK

Gerçekleştirilecek ‘chef’s table’ etkinliğiyle farklı kültürlerin ruhani temsilcileri, yabancı misyon şefleri ve devlet büyüklerimiz bir arada İstanbul’un ve Anadolu’nun kadim mutfağını deneyimleyecekler.

UZMAN KONUŞMACILAR VE SAHNE PERFORMANSLARI

Türk, Osmanlı Saray Mutfağı, Ermeni, Rum, Musevi, Süryani gibi farklı toplumların ülkemiz mirasına kattıkları yeme-içme kültürlerinin, mutfaklarının geleneksel lezzetlerinin sunulacağı etkinlikte birbirinden lezzetli yemekler; Levon Bağış, Ali Ronay, İvet Acu, Tamar Bal, Müge Akgün, Takuhi Tovmasyan gibi alanında uzman isimler, müzik ve eğlenceyle bir araya geliyor.

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