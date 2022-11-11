Gastronomi dünyasının profesyonelleri GastroAntalya'da buluşacak

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği önderliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kilit Grubu'nun destekleriyle düzenlenen GastroAntalya, Cam Piramit'te 4 gün boyunca 20 ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından gastronomi profesyonellerini ağırlayacak.



400'ÜN ÜZERİNDE ŞEF VE ŞEF ADAYLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK



Bu yıl "Susam" teması ile kapılarını açacak etkinliğe, gastronomi sektöründe ürün, hizmet üreten firmalar, turizm sektörünün yiyecek ve içecek, satın alma departman yöneticileri, profesyonel şefler, gurmeler katılacak. Workshoplar, sunumlar, stantlar ile karşılıklı görüşmelerin yapılacağı etkinlikteki çeşitli yarışmalarda 400'ün üzerinde şef ve şef adayları hünerlerini sergileyecek.



Akdeniz Şefler Kulübü Derneği Başkanı Bilal Yüreğir de gastronomi adına Antalya'da önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını belirtti.



Organizasyonun, gastronomi turizmine de katkı sağlayacağını ifade eden Yüreğir, şunları kaydetti:



"GastroAntalya, gastronomi profesyonellerinin dikkatini Antalya'ya çekme konusunda önemli bir rol üstleniyor. Gastronomi festivalleri arasında en ciddi platformlardan biri olan organizasyonumuz her geçen yıl büyüyerek yoluna devam ediyor. Türk mutfağını ve gastronomisini dünyaya tanıtmak için mutfak misyonerleri yetiştiriyoruz. Bu organizasyon, gençlerimizin dünyaya açılmaları için önemli bir platform oluyor."

MICHELİN YILDIZLI ŞEF NTV’YE KONUK OLDU

