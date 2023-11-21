Gordon Ramsay kimdir? Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay kaç yaşında ve nereli?

Gordon Ramsay, 8 Ekim 1966 yılında İskoçya'nın Johnstone şehrinde doğdu ve İngiltere'deki Stratford-upon-Avon'da büyüdü.



Ünlü şefin restoranları toplamda 16 Michelin yıldızına layık görülmüştür ve şu anda toplam yedi yıldıza sahiptir. Londra, Chelsea'deki restoranı Restaurant Gordon Ramsay, 2001'den beri üç Michelin yıldızına sahiptir.



1998'de İngiliz televizyon mini dizisi Boiling Point'te üne kavuştuktan sonra Ramsay, 2004 yılına kadar İngiltere'nin en tanınmış ve en etkili şeflerinden biri haline geldi.



Gerçek bir televizyon kişiliği olarak Ramsay, açık sözlülüğünün yanı sıra bazen ateşli öfkesi, katı tavrı ve sık sık küfür kullanımı ile bilinir. Televizyon, film ve yemek endüstrilerindeki faaliyetleri ve kendi himayesinde çıraklık yapan çeşitli şefleri terfi ettirmiş ve işe almıştır.



Ramsay, 2005 British Academy Television Awards'da En İyi Film dalında BAFTA'yı kazanan İngiliz dizisi Hell's Kitchen, The F Word ve Ramsay Kitchen Nightmares gibi rekabetçi aşçılık ve yemek hakkında TV programlarını sunmasıyla tanınır.



2018'de Forbes, önceki 12 ay için kazancını 62 milyon dolar olarak listeledi ve onu dünyanın en çok kazanan 33. ünlüsü olarak listeye dahil etti.